Kung Fu Panda 2 konusu nedir, seslendirme kadrosunda kimler var? Kung Fu Panda kim seslendirdi?

Kung Fu Panda 2 konusu ve seslendirme ekibi izleyicileri tarafından merak edilen konuların başında geliyor. Henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak olan yapımda orijinal seslendirme kadrosunda ünlü oyuncu Angelina Jolie yer alıyor! İlk filmin sonunda Ejder Savaşçısı olarak hedefine ulaşan Po, şimdi Kung Fu ustaları ve kadim arkadaşları Kaplan, Turna, Mantis, Engerek ve Maymun ile beraber Barış Vadisi'ni koruyor. Peki, Kung Fu Panda 2 filmi konusu nedir? Kung Fu Panda 2 seslendirme kadrosunda kimler var? İşte detaylar…

KUNG FU PANDA 2 KONUSU NEDİR?

İlk filmin sonunda Ejder Savaşçısı olarak hedefine ulaşan Po, şimdi Kung Fu ustaları ve kadim arkadaşları Kaplan, Turna, Mantis, Engerek ve Maymun ile beraber Barış Vadisi'ni koruyor. Fakat sevimli pandamızın bu taze hayatı ve Kung Fu geleceği Çin'i ele geçirmek ve Kung Fu'yu ortadan kaldırmak için çok tehlikeli bir silah tasarlayan kötü adamların tehdidi altındadır.

Po ve ekibi Öfkeli Beşli şimdi bütün Çin'i dolaşarak bu çok tehlikeli adamı ve silahını bulmak, harekete geçmesini engellemek zorundadır. Peki ama nasıl?

"Şrek", "Madagaskar" gibi gişe rekortmeni filmlere imza atan Dreamworks Animation stüdyolarının 3D teknoloji ile süslediği devam filmi "Kung Fu Panda 2'nin yönetmenliğini ilk filmin senaristleri arasında da yer alan Jennifer Yuh üstleniyor...Filmin orijinal seslendirme kadorusunda ise pandamız Po'ya hayat veren Jack Black'in yanısıra Angelina Jolie,Dustin Hoffman, Gary Oldman gibi yıldız isimler göze çarpıyor...

KUNG FU PANDA SESLENDİRME KADROSU!

Okan Yalabık – Po

Bedia Ener Öztep – Falcı

Fatih Özacun – Kurt Patron

Aydoğan Temel – Lord Shen

Köksal Engür – Şifu

Deniz Uğur – Usta Kaplan

Altan Erkekli – Usta Turna

Kadir Çermik – Usta Mantis

Murat Aydın – Usta Maymun

Deniz Çakır – Usta Engerek

Ahmet Eres – Bay Ping

Galip Erdal – Usta Fırtına Ökuz

Melih Ceylan – Usta Timsah

Ege Aydan – Usta Gürleyen Gergedan