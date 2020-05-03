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konusu: Neşeli Filmler nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının efsaneleri arasındaki yerini alan filmi televizyon ekranlarındad yeniden seyirci ile buluşacak. 1978 yılında çekilen filmde başrolleri, yine efsane oyuncular arasında yer alan Müniver Özkul ve Adile Naşit paylaşıyor. Filmi ilk defa izleyecek olanlar için, Neşeli Günler filmi konusu ve oyuncuları kimler soruları merak konusu oldu. Haberimizde, Neşeli Günler filmi nerede çekildi, konusu ne ve kimler oynuyor sorularının yanıtı yer almaktadır. İşte, Neşeli Günler oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği tarih...

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:58 ABONE OL
Neşeli Günler konusu: Neşeli Filmler nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

'Neşeli Günler' filmi TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Her yayınlandığından yine keyifle izlenen Neşeli Günler filmini ilk defa izleyecek olan gençler, Neşeli Günler filmi konusu ne ve oyuncuları kimler sorusunun yanıtını merak ediyor. Neşeli Günler başrol oyuncuları arasında Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Adile Naşit yer alıyor. Peki, Neşeli Günler konusu ne ve diğer oyuncuları kimler?

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

  • Münir Özkul Kazım
  • Adile Naşit Saadet
  • Şener Şen Ziya
  • Ayşen Gruda Nilgün
  • Oya Aydoğan Zeynep
  • Ahmet Sezerel Uğur
  • İhsan Yüce Nazif
  • Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

TÜRK SİNEMASININ EFSANESİ NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım
Adile Naşit Saadet
Şener Şen Ziya
Ayşen Gruda Nilgün
Oya Aydoğan Zeynep
Ahmet Sezerel Uğur
İhsan Yüce Nazif
Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım

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Neşeli Günler konusu: Neşeli Filmler nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?
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