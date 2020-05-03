Neşeli Günler konusu: Neşeli Filmler nerede ve ne zaman çekildi, oyuncuları kimler?

'Neşeli Günler' filmi TV ekranlarında seyirci ile buluşacak. Her yayınlandığından yine keyifle izlenen Neşeli Günler filmini ilk defa izleyecek olan gençler, Neşeli Günler filmi konusu ne ve oyuncuları kimler sorusunun yanıtını merak ediyor. Neşeli Günler başrol oyuncuları arasında Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul ve Adile Naşit yer alıyor. Peki, Neşeli Günler konusu ne ve diğer oyuncuları kimler?

NEŞELİ GÜNLER KONUSU

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım

Adile Naşit Saadet

Şener Şen Ziya

Ayşen Gruda Nilgün

Oya Aydoğan Zeynep

Ahmet Sezerel Uğur

İhsan Yüce Nazif

Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım

Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.

TÜRK SİNEMASININ EFSANESİ NEŞELİ GÜNLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir.

NEŞELİ GÜNLER OYUNCULARI

Münir Özkul Kazım

Adile Naşit Saadet

Şener Şen Ziya

Ayşen Gruda Nilgün

Oya Aydoğan Zeynep

Ahmet Sezerel Uğur

İhsan Yüce Nazif

Mürüvvet Sim Sıdıka Hanım