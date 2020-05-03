Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan nereli, kaç yaşında ve mesleği ne? İşte detaylar…

Survivor 2020'nin sürpriz isimlerinden olan Sadık Ardahan Uzkanbaş, kısa süre içerisinde pek çok izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Pozitif ve komik tavrı ile izleyicilerin dikkatini çeken Ardahan'ın gösterdiği yüksek performans da gözlerden kaçmıyor. Survivor 2020'de en çok araştırılan konular arasında Ardahan nereli, kaç yaşında? soruları yer alıyor. Haberimizin içerisinden, 'Survivor Ardahan kimdir? Survivor Ardahan nereli, kaç yaşında ve mesleği ne?' gibi soruların yanıtlarını bulabilir, hayatı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz…

SURVİVOR SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR? SURVİVOR ARDAHAN NERELİ?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.