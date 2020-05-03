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Ada Konseyi'nde rüzgarı! Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim, şifreli mesajın arkasından Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi

Ekranların severek izlenilen yarışma programı Survivor ünlülüler gönüllüler yeni bölümleriyle ekrana gelirken yarışmacılardan Aycan’ın mesajı sosyal medyayı sallıyor. Yarışmacının adadaki moreli bozuk tavırlarının ardından AYÖ mesajının ne anlama geldiğini merak edildi. Acun Ilıcalı'nın "Senin şifrelerini çözeceğim" demesi üzerine iletişim ödülü sonrası birçok iddia ortaya çıkmıştı. Survivor Aycan'ın iletişim ödülünde arkadaşı ile şifreli konuşmasının ardından konuya yönelik araştırmalar başladı. Yarışmaya damga vuran iddialar arasında Survivor Aycan'ın Fenerbahçe takımında forma giyen genç futbolcu 'a bazı hisler beslediği ve genç futbolcunun nişanlanma haberini aldığı için üzüldüğü bilgisi yer aldı. Peki ’ın sevgilisi kim, AYÖ şifreli mesaj ne anlama geliyor? 'ın AYÖ şifreli mesajının arkasında Okan Turp mu var? ?

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:25 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:26 ABONE OL
Ada Konseyi'nde Aycan Yanaç rüzgarı! Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim, şifreli mesajın arkasından Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi

Yeni sezonda heyecan dolu bölümleriyle yayınlanmaya devam eden Survivor'da 'ın şifreli mesajları ifşa olması gündemde yer edindi. 2020 Survivor ünlüler takımında yer alan Aycan'ın iletişim ödülü sonrasında arkadaşıyla şifreli konuşmasının arkasındakiler merak edildi. Programın sıkı takipçileri AYÖ mesajındaki şifrenin ne olduğunu merak ederken Acun Ilıcalı'nın "Senin şifrelerini çözeceğim" demesi damga vurdu. Acun Ilıcalı, arkadaşları ile olan konuşmalarını inceleme altına alırken tüm detaylar da tek tek ortaya çıktı. Buna göre; kimdir? kim? AYÖ şifreli mesajı nedir, ne anlama geliyor?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN AYÖ ŞİFRELİ MESAJI NE ANLAMA GELİYOR? OKAN TURP KİM?

Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Aycan'ın iletişim ödülünde arkadaşıyla şifreli konuşması damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın ada konseyine taşıdığı AYÖ şifreli mesajlarının ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddialı magazin gündemini süsledi. Son olarak Aycan Yanaç'ın Okan Turp'a hisler beslediği ancak nişanlandığı haberini aldığı için üzüldüğü iddiası yer aldı. Peki ? Aycan'ın şifreli mesajları ne anlama geliyor? İşte tüm bilgiler…

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Ada Konseyi'nde Aycan Yanaç rüzgarı! Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim, şifreli mesajın arkasından Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi
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