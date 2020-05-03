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Dün akşam eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

eleme adayı belli oldu! Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020’de bu akşam hem dokunulmazlık oyunu hem de eleme adayı heyecanı yaşanıyor. Bilindiği üzere her Cumartesi ve Pazar Survivor’da halk oylaması yapılıyor. Ayrıca Cumartesi ve Pazar günleri dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Survivor 2020'de bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazanırken, gönüllüler takımı kaybetmeleri nedeniyle ilk eleme adayını çıkaracaklar. Peki, Survivor’da ilk eleme adayı kim oldu? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 11:06 ABONE OL
Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Dokunulmazlık ve eleme heyecanının aynı anda yaşandığı yarışmada bu akşam gönüllüler ve ünlüler takımı, haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için mücadele verdiler. Nefesleri kesen mücadelenin ardından oyunu kazanan ünlüler takımı oldu. Durum böyle olunca ilk eleme adayını çıkaracak takımda gönüllüler takımı oldu. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, belli oldu mu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntıları sizler için hazırladık…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım ünlüler oldu. Hal böyle olunca gönüllüler takımından ilk eleme adayı bu akşam çıkarılacak.

Gönüllüler takımı ilk eleme adayı kim oldu?

İşte detaylar…

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Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? SURVİVOR İLK ELEME ADAYI BELLİ OLDU!
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