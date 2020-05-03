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eleme adayı Berkan köşeye sıkıştı ve ilk sözleri… kimdir, nereli ve ?

'da 'a şok! ’nin sevilen yarışma programı Survivor, 2020 sezonunda da dikkat çeken yarışmacıları ve parkurları ile izleyenleri ekranlara kilitliyor. Survivor 2020’nin Gönüllüler takımında, hem yaptığı konuşmalar hem de performans düzey ile en çok dikkat çeken isim Berkan olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz bölümde Survivor gönüllüler takımı eleme adayı oylaması dikkat çekici bir sıralama ile neticelendi ve Berkan yine Türkiye’nin gündemine oturdu. Berkan Karabulut kimdir, nereli ve gibi sorular da izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Berkan şimdi ne yapacak? Haberimizde, Berkan Karabulut ile ilgili kaç yaşında ve nereli olduğu ile ilgili bilgiler yer almaktadır. İşte, Survivor Berakan’ın da dahil olduğu olaylar ve yarışmada yaşanan son gelişmeler…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:10 Güncelleme Tarihi: 3.5.2020 17:11 ABONE OL
Survivor eleme adayı Berkan köşeye sıkıştı ve ilk sözleri… Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Survivor eleme adaylarının belirlendiği gecede dikkat çeken sıralama! Gönüllüler ve Ünlüler takımları sırasıyla liste ile eleme adayı belirliyorlar. Bu hafta ise, yarışma esnasındaki performansı ve ada konseyinde yaptığı konuşmalar ile dikkatleri üzerine çeken Berkan eleme adayı oldu. Berkan Karabulut kimdir sorusu, bu gelişmeden sonra bir kez daha merak konusu oldu ve izleyiciler Survivor Berkan'ın yaşı ve nereli olduğu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Yasin ile yaşadığı 'iyi hissediyorum' gerginliğinden sonra Berkan, adada okları kendine çevrilmiş halde buldu. Peki, Berkan Karabulut kimdir, nereli, ve Survivor'da neler yaşadı? İşte, Survivor Berkan hakkında merak edilenler.

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİM, KAÇ YAŞINDA VE BOYU KAÇ?

Survivor 2020 sezonunda da tüm hızıyla devam ederken yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Berkan Karabulut ismi de merak edildi. İstanbul doğumlu Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen isim kendine has tavrı ve tarzı ile adından söz ettirmeyi başardı ancak son bölümde eleme adayı oldu.

İşte detaylar...

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Survivor eleme adayı Berkan köşeye sıkıştı ve ilk sözleri… Berkan Karabulut kimdir, nereli ve kaç yaşında?
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