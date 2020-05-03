Survivor Evrim nereli, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler!

Survivor 2020 sezonu yarışmasında gösterdiği performans ve daha ilk günden programda ağlayarak verdiği ropörtaj ile gündeme gelen yarışmacı Evrim Keklik yaşı, mesleği, memleketi gibi konularda izleyicilerinin merak konusu haline geliyor. İlk olarak voleybol ile başlayan sporcu kimliği sonrasında; yüzme antrenörlüğü ile taçlandıran yarışmacı parkurlarda gösterdiği performans ile de programın iddialı isimleri arasında yerini alıyor. Öte yandan yüzme antrenörü olan Keklik'in Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük takımın spor kulüplerinde voleybol takımlarında boy gösterdiği biliniyor. Peki, Survivor Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2020 sezonunda ilgi çeken gönüllüler yarışmacısı Evrim Keklik hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR EVRİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

29 Yaşında olduğu bilinen Survivor yarışmacısı Evrim Keklik İstanbul'da doğmuş ve 1. Sınıf itibarıyla spor yapmaya başlamıştır. İlk olarak Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunan Keklik, sonrasında ise 10 boyunca devam ettiği takımdan ayrılarak Galatasaray S.K ile anlaşmıştır.

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