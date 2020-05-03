Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Evrim nereli, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler!

nereli, kaç yaşında? Survivor kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler!

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'da yarışmacıların hayatı oldukça merak edilirken yine programın dikkat çeken yarışmacısı olan yaşı, boyu, kilosu, memleketi, mesleği gibi konularda oldukça merak ediliyor. 29 yaşında olduğu bilinen yarışmacının Fenerbahçe Spor Kulübünde voleybol oynamaya başlaması ile spor kariyerine attığı adım sonrasında ise yaşadığı sakatlık nedeniyle başlayamadan son bulmuş. Üniversitede yeniden yüzmeye başlayan ve antrenör olarak mezun olan Evrim Keklik son zamanlarda ise sualtı hokeyi yapmaya başladığını ifade ediyor. Kendisi ile ilgili merak edilen tüm detayları haberimizde derlediğimiz Survivor 2020 sezonu gönüllüler yarışmacısının hayatına ve biyografisine ulaşabilirsiniz. Evrim Keklik kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:20 ABONE OL
Survivor Evrim nereli, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler!

Survivor 2020 sezonu yarışmasında gösterdiği performans ve daha ilk günden programda ağlayarak verdiği ropörtaj ile gündeme gelen yarışmacı yaşı, mesleği, memleketi gibi konularda izleyicilerinin merak konusu haline geliyor. İlk olarak voleybol ile başlayan sporcu kimliği sonrasında; yüzme antrenörlüğü ile taçlandıran yarışmacı parkurlarda gösterdiği performans ile de programın iddialı isimleri arasında yerini alıyor. Öte yandan yüzme antrenörü olan Keklik'in Fenerbahçe ve Galatasaray gibi iki büyük takımın spor kulüplerinde voleybol takımlarında boy gösterdiği biliniyor. Peki, Keklik kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Survivor 2020 sezonunda ilgi çeken gönüllüler yarışmacısı Evrim Keklik hayatı ve biyografisi!

SURVİVOR EVRİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

29 Yaşında olduğu bilinen Survivor yarışmacısı Evrim Keklik İstanbul'da doğmuş ve 1. Sınıf itibarıyla spor yapmaya başlamıştır. İlk olarak Fenerbahçe Spor Kulübünde bulunan Keklik, sonrasında ise 10 boyunca devam ettiği takımdan ayrılarak Galatasaray S.K ile anlaşmıştır.

İşte diğer detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Evrim nereli, kaç yaşında? Survivor Evrim Keklik kimdir, ne iş yapıyor? İşte hakkında merak edilenler!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA