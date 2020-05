Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli ve mesleği ne? İşte kendisi ile ilgili merak edilenler!

Ekranların sevilen yarışma programında yarışmacılar ile ilgili detaylar internet aracılığı ile sorgulanmaya devam ederken en çok da Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne gibi birçok soru internet üzerinden yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Öcal'ın hayatı merak konusu olmaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde kendisi ile ilgili tüm detaylara yer verdik. Şu ana kadar yarışmalarda başarılı bir grafik çizen ünlüler yarışmacısı 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Yakışıklı oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Peki, Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlüler takımı yarışmacısı ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…

SURVİVOR MERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor 2020 sezonunın ünlüler takımındaki yerini alan ve mücadele eden iddialı ismi Mert Öcal boyu, kilosu, yaşı, mesleği gibi birçok konuda izleyenlerin merak ettiği popüler yarışmacılar arasında yer alıyor.



