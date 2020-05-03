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kimdir, kaç yaşında? Survivor nereli ve mesleği ne? İşte kendisi ile ilgili merak edilenler!

Bundan 16 yıl önce katıldığı " of Turkey" ve "Best Model of The World" yarışmalarında birinci seçilen Survivor 2020 sezonu yarışmacısı olmasının ardından yeniden gündemdeki yerini aldı. Bir dönem ile birliktelik yaşayan Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide , , Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya, Kayhan Yıldızoğlu, Sinem Ergin, Şeyla Halis, Ümit Yesin, Veysel Diker ile birlikte rol aldı. Oyunculuk mesleğine bu yapım ile adım atmasının ardından ise birçok farklı dizide yer aldı. Survivor 2020 sezonu izleyicileri kendisi ile ilgili detayları merak ediyor ve internet aracılığı ile araştırıyor. Buna göre; Mert Öcal kimdir? Öcal kaç yaşında, mesleği ne, nereli? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 17:02 ABONE OL
Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli ve mesleği ne? İşte kendisi ile ilgili merak edilenler!

Ekranların sevilen yarışma programında yarışmacılar ile ilgili detaylar internet aracılığı ile sorgulanmaya devam ederken en çok da Survivor kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne gibi birçok soru internet üzerinden yanıt arayan konular arasında yer alıyor. Ünlüler takımının dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Öcal'ın hayatı merak konusu olmaya devam ederken sizler için hazırladığımız haberimizde kendisi ile ilgili tüm detaylara yer verdik. Şu ana kadar yarışmalarda başarılı bir grafik çizen ünlüler yarışmacısı 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Yakışıklı oyuncu, " of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Peki, Öcal kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlüler takımı yarışmacısı ile ilgili olarak merak edilen tüm detaylar…

SURVİVOR MERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Survivor 2020 sezonunın ünlüler takımındaki yerini alan ve mücadele eden iddialı ismi Mert Öcal boyu, kilosu, yaşı, mesleği gibi birçok konuda izleyenlerin merak ettiği popüler yarışmacılar arasında yer alıyor. 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı.


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Survivor Mert kimdir, kaç yaşında? Survivor Mert Öcal nereli ve mesleği ne? İşte kendisi ile ilgili merak edilenler!
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