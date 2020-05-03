Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler!

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor'da gönüllüler takımında mücadelesine devam eden Nisa Bölükbaşı yaşı, boyu, kilosu ve nereli olduğu gibi birçok detayla internet üzerinden araştırılıyor. 1998 doğumlu olduğu bilinen yarışmacı Prag'da doğmuş ve ilk kez 3 yaşında tek başına yüzebilmeyi başarmıştı. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacı 6 yaşındayken Çekya'daki en iyi takımda yüzüyordu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor'a katılan Bölükbaşı; performansı ile iddialı isimler arasında gösterilirken son bölümlerde yaşadığı psikolojik problemler onu medya gündemine taşıyor. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı nereli ve mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler…

SURVİVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Erken yaşta başladığı sporculuk hayatı; 2018 yılında mimarlık okumaya başlaması ile son bulan yarışmacı şimdilerde sporu yalnızca hobi olarak yapıyor. Aynı zamanda televizyon programında yer alan diğer isim Sercan Yıldırım ile de adı aşk iddialarına karışan yarışmacı; gündemden adeta düşmüyor.

İşte detaylar...