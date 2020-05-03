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kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programında tanınan ; son dönemde adada psikolojik olarak iyi olmadığını dile getirmesi ve bu durum nedeniyle ağlama krizlerine girmesinin ardından medya gündemine bomba gibi düşen yarışmacı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Küçük yaşlarda sporla ilgilenmeye başladığı bilinen ve snowboard, bisiklet gibi de alanları hobi olarak devam ettiren Bölükbaşı, sezonun belkide en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Psikolojik problemler yaşamadan öncesinde ise ünlüler takımında yer alan Sercan Yıldırım ile adının aşk iddialarına karıştığı Bölükbaşı şimdilerde yaşı, boyu, kilosu ve memleketi gibi sorgulamalarla internet aracılığı ile araştırılıyor. Peki, Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, mesleği ne? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 16:53 ABONE OL
Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler!

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor'da gönüllüler takımında mücadelesine devam eden Nisa Bölükbaşı yaşı, boyu, kilosu ve nereli olduğu gibi birçok detayla internet üzerinden araştırılıyor. 1998 doğumlu olduğu bilinen yarışmacı Prag'da doğmuş ve ilk kez 3 yaşında tek başına yüzebilmeyi başarmıştı. Yeteneği ile dikkatleri üzerine çeken yarışmacı 6 yaşındayken Çekya'daki en iyi takımda yüzüyordu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği yarışma programı Survivor'a katılan Bölükbaşı; performansı ile iddialı isimler arasında gösterilirken son bölümlerde yaşadığı psikolojik problemler onu medya gündemine taşıyor. Peki, kimdir, kaç yaşında? Nisa Bölükbaşı nereli ve mesleği ne? İşte hakkında merak edilenler…

SURVİVOR NİSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Erken yaşta başladığı sporculuk hayatı; 2018 yılında mimarlık okumaya başlaması ile son bulan yarışmacı şimdilerde sporu yalnızca hobi olarak yapıyor. Aynı zamanda televizyon programında yer alan diğer isim Sercan Yıldırım ile de adı aşk iddialarına karışan yarışmacı; gündemden adeta düşmüyor.

İşte detaylar...

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Survivor Nisa kimdir, kaç yaşında? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli, ne iş yapıyor? İşte hayatı ve hakkında merak edilenler!
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