Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? İşte detaylar...

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor 2020'de şu anda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Berkan'ı ilk eleme adayı yapmışlardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Yine kıran kırana mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 10'a 5 gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, bu hafta ünlüler takımı da bir aday çıkaracaklar. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım gönüllüler oldu. Hal böyle olunca ünlüler takımından eleme adayı bu akşam çıkarılacak.

Gönüllüler takımı ilk eleme adayı kim oldu?

İşte detaylar…