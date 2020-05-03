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'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? İşte detaylar...

Ekranların fenomen yarışma programı 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümde hem dokunulmazlık oyunu hem de eleme adayı heyecanı yaşanıyor. Survivor 2020’de her Cumartesi ve Pazar dokunulmazlık oyunları oynanırken, halk oylaması da gerçekleştiriliyor. Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı ve gönüllüler takımı oyunu kaybederek Berkan’ı eleme adayı olarak belirlediler. İkinci eleme adayı için kıran kırana mücadelenin sürdüğü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam eleme adayı kim oldu? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 3.5.2020 23:42 ABONE OL
Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? İşte detaylar...

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı 2020'de şu anda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Berkan'ı ilk eleme adayı yapmışlardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Yine kıran kırana mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 10'a 5 gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, bu hafta ünlüler takımı da bir aday çıkaracaklar. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım gönüllüler oldu. Hal böyle olunca ünlüler takımından eleme adayı bu akşam çıkarılacak.

Gönüllüler takımı ilk eleme adayı kim oldu?

İşte detaylar…

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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu ünlüler mi gönüllüler mi kazandı? İşte detaylar...
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