Aycan Yanaç ada konseyini salladı! Aycan Yanaç'ın sevgilisi kim, şifreli mesajın arkasından Acun Ilıcalı'dan yeni açıklama geldi!

Yeni sezonda heyecan dolu bölümleriyle yayınlanmaya devam eden Survivor'da Aycan Yanaç'ın şifreli mesajları ifşa olması gündemde yer edindi. 2020 Survivor ünlüler takımında yer alan Aycan'ın iletişim ödülü sonrasında arkadaşıyla AYÖ şifreli konuşmasının arkasındakiler merak edildi. Programın sıkı takipçileri AYÖ mesajındaki şifrenin ne olduğunu merak ederken Acun Ilıcalı'nın "Senin şifrelerini çözeceğim" demesi damga vurdu. Acun Ilıcalı, arkadaşları ile olan konuşmalarını inceleme altına alırken tüm detaylar da tek tek ortaya çıktı. Buna göre; Okan Turp kimdir? Aycan Yanaç sevgilisi kim? AYÖ şifreli mesajı nedir, ne anlama geliyor?

SURVİVOR AYCAN YANAÇ'IN AYÖ ŞİFRELİ MESAJI NE ANLAMA GELİYOR? OKAN TURP KİM?

Survivor 2020 ünlüler takımında yer alan Aycan'ın iletişim ödülünde arkadaşıyla şifreli konuşması damga vurdu. Acun Ilıcalı'nın ada konseyine taşıdığı AYÖ şifreli mesajlarının ardından Aycan Yanaç'ın aldatıldığı iddialı magazin gündemini süsledi. Son olarak Aycan Yanaç'ın Okan Turp'a hisler beslediği ancak nişanlandığı haberini aldığı için üzüldüğü iddiası yer aldı. Peki Okan Turp kimdir? Aycan'ın şifreli mesajları ne anlama geliyor? İşte tüm bilgiler…