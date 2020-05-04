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Dün akşam 'da ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Mayıs Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım

İKİNCİ ELEME ADAYI BELLİ OLDU! Ekranların fenomen yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla kaldığı yerden yayınlanmaya devam ediyor. Sevilen yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümde hem dokunulmazlık oyunu hem de eleme adayı heyecanı yaşanıyor. Survivor 2020’de her Cumartesi ve Pazar dokunulmazlık oyunları oynanırken, halk oylaması da gerçekleştiriliyor. Survivor 2020’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu dün oynandı ve gönüllüler takımı oyunu kaybederek Berkan’ı eleme adayı olarak belirlediler. İkinci eleme adayı için kıran kırana mücadelenin sürdüğü dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da bu akşam eleme adayı kim oldu? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 4.5.2020 07:09 Güncelleme Tarihi: 4.5.2020 07:09 ABONE OL
Dün akşam Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Mayıs Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı 2020'de şu anda dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kaybetmiş ve Berkan'ı ilk eleme adayı yapmışlardı. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bugün oynandı. Yine kıran kırana mücadelelere sahne olan dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu 10'a 5 gönüllüler takımının kazanması ile birlikte, bu hafta ünlüler takımı da bir aday çıkaracaklar. Peki, Survivor'da bu akşam eleme adayı kim oldu? Sabah.com.tr olarak ayrıntıları sizler için hazırladık…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2020'de bu haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Nefesleri kesen mücadelede kazanan takım gönüllüler oldu. Hal böyle olunca ünlüler takımından eleme adayı bu akşam çıkarılacak.

Gönüllüler takımı ilk eleme adayı kim oldu?

İşte detaylar…

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Dün akşam Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? 3 Mayıs Survivor eleme adayı ve dokunulmazlığı kazanan takım
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