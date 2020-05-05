2020 Survivor ünlüler gönüllüler 5 Mayıs SMS sıralaması! 12. hafta 5 Mayıs Survivor’da kim elendi?

Televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programı 2020 Survivor ünlüler gönüllülerde 5 Mayıs 2020 Salı (Bugün) eleme heyecanı yaşanıyor. Bu bağlamda yarışmayı takip eden televizyon izleyicileri "5 Mayıs Survivor SMS sonuçları" ile ilgili detayları merak ediyor. Öte yandan 5 Mayıs Survivor'da kim elendi? sorusu da arama motorlarında en yoğun aranan sorulardan. 12. hafta 5 Mayıs Survivor ünlüler gönüllüler SMS sırlaması açıklandı mı? İşte detaylar...

SURVİVOR ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER 5 MAYIS SMS SIRALAMASI

Survivor 2020 ünlüler gönüllüler 12. hafta 5 Mayıs SMS sonuçları belli oluyor. İşte Acun Ilıcalı'nın açıkladığı elenen yarışmacı...