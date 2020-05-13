Doya Doya Moda Betül'ün oğlu Emir'in yürek burkan hikayesi herkesi gözyaşlarına boğdu... Doya Doya Moda Betül Böçkün kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Sevilen yarışma programlarından Doya Doya Moda'nın hırslı ve adından söz ettiren yarışmacılarından Betül'ün oğlu Emir'in hikayesi izleyenlerin duygusal anlar yaşamasına neden oldu. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olan yarışmacı, 3 yaşındaki oğlunun vefat ettiğini anlatırken stüdyodakiler uzun süre gözyaşı döktü. Annnesi iel babasının ayrılması sonrasında annesinden haber alamadığını söylerken kendilerine halalarının baktığını belirtti. Öte yandan oğlu Emir'i 3 yaşındayken kaybettiğini anlatırken herkes gözyaşlarına boğuldu. İnternet üzerinden araştırılmaya başlanan Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında? Doya Doya Moda Betül'ün oğlunun yürek burkan hikayesi...
Ekranların sevilen stil yarışması programlarından Doya Doya Moda yarışmacıları ve hikayeleri merak ediliyor. Son olarak yarışmanın azimli isimlerinden biri olan Betül Böçkün'ün hayat hikayesi herkesi derinden etkiledi. Özellikle 3 yaşındaki oğlunun vefat ettiğini ilk kez açıklayan Doya Doya Moda Betül kimdir, kaç yaşında?
İşte o hikaye...
Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına dahil olan Betül Böçkün'ün hayatına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Kuaförlük yapan ve 24 yaşında olduğunu söyleyen Betil Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu belirtmişti.
Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez konuşmuştu. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse hiç görmediklerini dile getirdi. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini dile getirirken o anlarda tüm stüdyo uzun süre gözyaşı döktü.
Annesiyle babasının yollarını ayırması sonrası annesinden haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerine halalarının baktığını ifade etti.
2 kardeş olduklarını ve bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Doya Doya Moda yarışmacısı Betül Böçkün, annesiyle babasının ayrılması sonrası 17 yaşındayken annesine bilinmeyen numaralar üzerinden ulaşıp görüştüğünü ifade etti.
ÇOCUĞUM 3 YAŞINDA VEFAT ETTİ
Annesiyle zaten görüşmeyi hiç düşünmediğini belirten Betül Böçkün, evlenip çocuk sahibi olduğunu ve bu nedenle annesiyle görüştüğünü söyledi. Daha sonra sözlerine devam eden Betül, çocuğunu 3 yaşında kaybettiğini ifade etti. O anlar stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
Yarışmaya katıldığı ilk günlerde bu anlattıklarıyla herkesi gözyaşlarına boğan Betül Böçkün, yarışmaya sonradan katılan Mira'yı çok sevdiğini ve bunun nedenini açıklarken stüdyodakiler hüngür hüngür ağladı.
'Kızım olsaydı ismini Mira koyacaktım' diyen Betül Böçkün'ü teselli eden isim ise Kemal Doğulu oldu.