Fırtınanın İçinde filmi bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek. Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Macera ve bilim kurgu türde film sevenler için kaçınılmaz olan Fırtınanın İçinde filmi konusu nedir? Fırtınanın İçinde filmi oyuncuları kimler?

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ KONUSU

Silverton kasabası, günün birinde aniden beliren düzensiz ve ölümcül hortumların etkisi altında kalır. Tüm şehir ani değişimler gösteren, ölümcül siklonların etkisindeyken, profesyonel fırtına takipçileri daha da kötüsünün geldiğini öngörmektedirler. Tüm halk korunaklara sığınmaya çalışırken, bir takım amatör kameramanlar, hortum bilicileri ve macera severler ise hortuma yaklaşılabilecek en yakın yere gidip olayı görüntüleme peşine düşerler.

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Steven Quale'in yaptığı, Richard Armitage, Sarah Wayne Callies, Matt Walsh gibi isimler yer alıyor.