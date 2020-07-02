Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Herkese Karşı filmi için geri sayım başladı. Sinemanın en iyi polis ikilileri listesinde üst sıralarda yer alan filmde iki polisin eğlenceli ve macera dolu hikayesi anlatılıyor. Buna göre; Herkese Karşı filmi konusu nedir? Herkese Karşı filmi oyuncuları kimler?

HERKESE KARŞI FİLMİ KONUSU

Birlikte çalışan iki polis, kendilerini 1 milyon dolar kazanabilecekleri bir suç hikayesinin içinde bulduklarında parayla aralarında duran herkese savaş açarlar ama işler beklendiği gibi gitmeyecektir.

HERKESE KARŞI FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini John Michael Mcdonagh'ın yaptığı, Alexander Skarsgard, Michael Pena, Theo James gibi isimler yer alıyor.