Suçlu filmi konusu nedir? Suçlu filmi oyuncuları kimler, nerede çekildi?

Polisiye ve aksiyon türündeki filmleri seven vatandaşlar için bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan Suçlu filmi konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirilemeyen tehlikeli bir adamın zihnine aktarılmasıyla başlayan Suçlu filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

SUÇLU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Görevden alınmış bir CIA ajanının hatıraları ve yetenekleri, neler yapabileceği kestirelemeyen tehlikeli bir adamın zihninine aktarılır. Fakat zihnine aktarılan adamın duyguları kötü adamın fikirlerini değiştirmeye başlar. Yönetmenliğini Ariel Vromen'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ryan Reynolds, Gary Oldman, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Gal Gadot ve Alice Eve yer alıyor.

1991 yılında JFK filminde birlikte rol alan Kevin Costner, Gary Oldman ve Tommy Lee Jones yeniden bir arada.

SUÇLU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee Jones, Gal Gadot, Ryan Reynolds