SON DAKİKA HABER: Survivor Evrim’den Nisa ile ilgili olay paylaşım! Sosyal medya karıştı, Demet Akalın cevap verdi!

Bu sözlere içerleyen Evrim'in annesi Fatoş Keklik ise Akalın'a, "Demet Hanım siz Türkiye'ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı" diyerek sitem etmişti.