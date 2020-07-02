SON DAKİKA HABER: Survivor Evrim’den Nisa ile ilgili olay paylaşım! Sosyal medya karıştı, Demet Akalın cevap verdi!

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2020'de dün gece eleme heyecanı yaşandı. Berkan, Barış ve Nisa'nın eleme potasında olduğu haftada yarışmaya Nisa Bölükbaşı veda etti. Duygusal anların yaşandığı konseyin ardından geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen Evrim Keklik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yarışmaya damga vurdu. Survivor'dan geçtiğimiz hafta elenen Evrim Keklik ise aylarca aynı takımda yer aldığı ancak bir türlü anlaşamadığı Nisa'ya Twitter hesabından göndermede bulundu.
İşte Evrim Keklik'in o paylaşımı…
Yarışmanın başından bu yana arasının bozuk olduğu hatta son haftalarda hiç konuşmadığı Nisa'nın elendiğini gören Evrim, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı.
'BU İŞLER PARAYLA DEĞİL, SIRAYLA'
Evrim, isim vermeden, "Hadise ne demiş 'Her şey burada bitti toparlan gidiyorsun.' Biz Türkler nasıl diyoruz 'Bu işler parayla değil sırayla" yazdı.
YILDIZLARI BARIŞMAMIŞTI
Evrim, aynı takımda olduğu Nisa'nın dönem dönem morali bozulduğu için oyun oynamak istememesine tepki göstermiş ve ikili arasında elenmeden önce gerginlikler yaşanmıştı. Bir oyunda Nisa'ya karşı oyun kaybeden Evrim, sinirden gözyaşlarına boğulmuştu.
DEMET AKALIN'DAN NİSA'YA DESTEK
'Survivor'ı yakından takip eden Demet Akalın ise Evrim'in bu paylaşımına sessiz kalmadı. Nisa'ya destek veren Akalın, Evrim'e "Ay sen şimdi dalga mı geçtin Nisa'yla! Seni sevip desteklemekten, nasıl nefret ettik son bir ay bir bilsen! Nisa gönüllerin şampiyonu oldu ya sen?" dedi.
Akalın, haftalar önce ödül oyununu kaybettikten sonra gözyaşlarına boğulan Evrim'e tepki göstermiş ve "Gitmeyeceksin diye çok seviniyorum yemin ederim. İyi oldu sana. Ağla, ağla beter ol" demişti.
Bu sözlere içerleyen Evrim'in annesi Fatoş Keklik ise Akalın'a, "Demet Hanım siz Türkiye'ye mâl olmuş bir sanatçısınız. Unutmayın ki sizin de bir kızınız var. Evrim için söylediğiniz sözler beni çok yaraladı. Size de hiç yakışmadı" diyerek sitem etmişti.