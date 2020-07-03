Aksiyon filmlerini sevenler için bu akşam televizyona yayınlanacak olan Büyük Oyun filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Başrollerinde Samuel L. Jackson ve Onni Tommila gibi usta isimlerin yer aldığı filmin yönetmenliği Jalmari Helander'a ait. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dönemin en iyi yapımlarından biri olan filmde Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Peki Büyük Oyun filmi ne zaman çekildi? Büyük Oyun filmi konusu ne, oyuncuları kim?

BÜYÜK OYUN FİLMİ KONUSU NEDİR?

2014 yılında vizyona giren filmde, Amerikan Başkanı'nın uçağı Air Force One, teröristler tarafından vurulur, ancak başkan William Moore (Samuel L. Jackson) uçaktan bir kapsülün içinde sağ olarak kurtulur. Ancak bulunduğu yer ıpıssız bir ormanın ortasıdır ve yakınlarda onu kurtarabilecek hiçbir insan bulunması mümkün görünmemektedir. Ancak 13 yaşındaki Oskari (Onni Tommila) o bölgede avlanmaktadır. Teröristler halen başkanın peşindedir ve başkanın hayatta kalabilmesi için yeni ortağıyla maceralı bir yolculuk yaşaması gerekmektedir.

BÜYÜK OYUN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Samuel L. Jackson – US President William Alan Moore

Onni Tommila – Oskari

Ray Stevenson – Morris

Victor Garber – Vice President

Mehmet Kurtulus – Hazar