Şampiyon olan isim açıklandı! 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda’da kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda finalinde elenen ve birinci olan isim…

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışmacı Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı puan durumuna göre belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programında büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 kadın yarışmacı en yüksek puanı almak için kapıştı. Jüri üyelerinin açıkladıkları puan duruma göre en düşük puanı alan yarışmacı ise final günü programa veda etti. Yarışmacılardan Su, Sündüz, Betül ve Hanzade büyük ödülü kazanmak için stil alanında kendilerini gösterdi. Peki 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda'da şampiyon kim, elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?
TV8 ekranlarının büyük beden moda programı Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Büyük finale kalan Sündüz, Su, Hanzade ve Betül'ün puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli oldu. Haberimizde, 3 Temmuz Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismine, yarışmacıların puan durumlarına ve şampiyon olan isme erişebilirsiniz.
Su Baher
Hanzade Nuh
Sündüz Durmaz
Betül Böçkün
Doya Doya Moda şampiyonu Betül kimdir? Tıklayınız
Doya Doya Moda büyük finalinde dördüncü olan yarışmacı 144 puanla Hanzade oldu. Üçüncü olan yarışmacı Su, ikinci Sündüz Durmaz oldu. Doya Doya Moda şampiyonu BETÜL oldu.
Doya Doya Moda büyük finalinde dördüncü olan yarışmacı 144 puanla Hanzade oldu. Üçüncü olan yarışmacı Su, ikinci Sündüz Durmaz oldu. Doya Doya Moda şampiyonu BETÜL oldu.
Doya Doya Moda büyük finalinde son dörde kalan isim arasında iki hafta boyunca topladığı 144 puanla Hanzade dördüncü olan isim oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 161 puanla Su Buher ise 3. oldu. Şampiyon olan isim ise Betül oldu.
Betül Böçkün 135 puanla birinciliği elinde bulunduruyor. 93 puanla elenen isim ise Emel Başkan oldu.
Betül: 8
Su: 13
Hanzade: 10
Sündüz 17
Emel: 9
TV8 ekranlarının moda yarışması Doya Doya Moda final tarihi belli oldu. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in üstlendiği Doya Doya Moda sezon finali 3 Temmuz 2020 Cuma günü yapılacak.
Doya Doya Moda'da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda'da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.