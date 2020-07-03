Şampiyon olan isim açıklandı! 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda’da kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda finalinde elenen ve birinci olan isim…

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Şampiyon olan isim açıklandı! 3 Temmuz 2020 ’da kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda finalinde elenen ve birinci olan isim…

Ekranların büyük beden moda yarışması elenen ve birinci olan isim final bölümünde belli oldu. Büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 yarışmacı final bölümünde en yüksek puanı alarak birinci olmak için yarıştı. Jüri üyelerinden en düşük puanı alan isim yarışmaya veda etti. 42 beden ve üzeri kadınların moda alanında kendilerini ifade ettikleri yarışmada puan durumları günün elenen ve birinci olan isimlerini belirledi. Buna göre; 3 Temmuz kim, kim birinci oldu, kim elendi? mi, büyük ödül ne kadar?

Giriş Tarihi: 3.7.2020 17:48 Son Güncelleme: 3.7.2020 17:49 ABONE OL
Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 3 Temmuz Doya Doya Moda final mi, büyük ödül ne kadar?

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışmacı elenen ve birinci olan yarışmacısı puan durumuna göre belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programında büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 kadın yarışmacı en yüksek puanı almak için kapıştı. Jüri üyelerinin açıkladıkları puan duruma göre en düşük puanı alan yarışmacı ise final günü programa veda etti. Yarışmacılardan Su, Sündüz, Betül ve Hanzade büyük ödülü kazanmak için stil alanında kendilerini gösterdi. Peki 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda'da şampiyon kim, elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? DOYA DOYA MODA'DA ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

TV8 ekranlarının büyük beden moda programı Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Büyük finale kalan Sündüz, Su, Hanzade ve Betül'ün puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli oldu. Haberimizde, 3 Temmuz Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismine, yarışmacıların puan durumlarına ve şampiyon olan isme erişebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 2020 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Su Baher

Hanzade Nuh

Sündüz Durmaz

Betül Böçkün

Doya Doya Moda şampiyonu Betül kimdir? Tıklayınız

Doya Doya Moda büyük finalinde dördüncü olan yarışmacı 144 puanla Hanzade oldu. Üçüncü olan yarışmacı Su, ikinci Sündüz Durmaz oldu. Doya Doya Moda şampiyonu BETÜL oldu.

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 3 Temmuz Doya Doya Moda final mi, büyük ödül ne kadar?

DOYA DOYA MODA'DA ŞAMPİYON KİM?

büyük finalinde dördüncü olan yarışmacı 144 puanla Hanzade oldu. Üçüncü olan yarışmacı Su, ikinci Sündüz Durmaz oldu. Doya Doya Moda şampiyonu BETÜL oldu.

DOYA DOYA MODA ELENEN VE BİRİNCİ OLAN İSMİ AÇIKLANDI MI? 3 TEMMUZ

Doya Doya Moda büyük finalinde son dörde kalan isim arasında iki hafta boyunca topladığı 144 puanla Hanzade dördüncü olan isim oldu. Doya Doya Moda yarışmasında 161 puanla Su Buher ise 3. oldu. Şampiyon olan isim ise Betül oldu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Betül Böçkün 135 puanla birinciliği elinde bulunduruyor. 93 puanla elenen isim ise Emel Başkan oldu.

Betül: 8

Su: 13

Hanzade: 10

Sündüz 17

Emel: 9

DOYA DOYA MODA FİNAL Mİ YAPIYOR?

TV8 ekranlarının moda yarışması tarihi belli oldu. Jüri üyeliğini Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Uğurkan Erez ve Seray Sever'in üstlendiği Doya Doya Moda sezon finali 3 Temmuz 2020 Cuma günü yapılacak.

Doya Doya Moda'da üç ödül belirlendi. Jüri üyelerinin yaptığı açıklamaya göre Doya Doya Moda'da büyük finalinde birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verilecek.

Doya Doya Moda kim elendi, kim birinci oldu? 3 Temmuz Doya Doya Moda final mi, büyük ödül ne kadar?
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Şampiyon olan isim açıklandı! 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda’da kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda finalinde elenen ve birinci olan isim…
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