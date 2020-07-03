Şampiyon olan isim açıklandı! 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda’da kim birinci oldu? İşte Doya Doya Moda finalinde elenen ve birinci olan isim…

Tv8 ekranlarının heyecan dolu yarışmacı Doya Doya Moda elenen ve birinci olan yarışmacısı puan durumuna göre belli oldu. Hafta içi her gün ekrana gelen gündüz kuşağı programında büyük ödülün sahibi olmak isteyen 4 kadın yarışmacı en yüksek puanı almak için kapıştı. Jüri üyelerinin açıkladıkları puan duruma göre en düşük puanı alan yarışmacı ise final günü programa veda etti. Yarışmacılardan Su, Sündüz, Betül ve Hanzade büyük ödülü kazanmak için stil alanında kendilerini gösterdi. Peki 3 Temmuz 2020 Doya Doya Moda'da şampiyon kim, elenen ve birinci olan isim açıklandı mı?

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ KİM BİRİNCİ OLDU? DOYA DOYA MODA'DA ŞAMPİYON BELLİ OLDU!

TV8 ekranlarının büyük beden moda programı Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismi merak ediliyor. Büyük finale kalan Sündüz, Su, Hanzade ve Betül'ün puan durumuna göre elenen ve birinci olan isim belli oldu. Haberimizde, 3 Temmuz Doya Doya Moda elenen ve birinci olan ismine, yarışmacıların puan durumlarına ve şampiyon olan isme erişebilirsiniz.

DOYA DOYA MODA 2020 FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

Su Baher

Hanzade Nuh

Sündüz Durmaz

Betül Böçkün

Doya Doya Moda şampiyonu Betül kimdir? Tıklayınız

Doya Doya Moda büyük finalinde dördüncü olan yarışmacı 144 puanla Hanzade oldu. Üçüncü olan yarışmacı Su, ikinci Sündüz Durmaz oldu. Doya Doya Moda şampiyonu BETÜL oldu.