Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor?

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Türkiye yarışmacıları kimler? 'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor?

Ünlü yapımcı yaptığı yarışma programları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak ünlü Youtuber'larla çektiği isimli programla ile gündemdeki yerini alan yapım internet üzerinden film ve dizi izleme platformunda yayın hayatına başladı. Birbirinden ünlü tam 18 Youtuber'ın bulunduğu yarışmanın aynı zamanda sunuculuğunu ise Orkun Işıtmak üstleniyor. Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 02:31 Son Güncelleme: 4.7.2020 02:32 ABONE OL
Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor?

Son zamanların en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu bu kez ünlü yapımcı 'nın yeni projesi programına sahne olacak. Özellikle medya gündemini takip eden vatandaşların ilgi gösterdiği yarışma ünlü Youtuber'ları bir araya getirerek hazırlandı. Programın sunucusu olacak isim Orkun Işıtmak olarak duyuruldu. Peki, Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dominik'te çekilen program için tam 18 ünlü isim bir araya geldi. Merakla beklenen yarışma bugün itibarıyla internet üzerinden izleyenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya üzerinden oldukça konuşulan yapım bazı kullanıcılardan beğeni toplarken bazı izleyicilerinden ise geçer not alamadı…

Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor?

EXATLON CHALLENGE NEDİR?

Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.

EXATLON CHALLENGE'DA KİMLER YARIŞACAK?

Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.

Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor?

Exatlon Challenge Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:

Doğan Kabak

Buse Plan

Barış Erdoğan

Burce Yağmur Karabal

Uras Benlioğlu

Aleyna Şen

Dilan Ay

Buğra Kazancı

Gözde Demiral

Hayrettin

Mendebur Lemur

Öykü Berkan

Furkan Kaya

Elanur Pat

Furkan Yaman

Dilara Aydın

Oğuzhan Uğur

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Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler? Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor?
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