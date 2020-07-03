Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi? Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kapıcı Seyit karakterinin eğlenceli hikayesinin anlatıldığı Kapıcılar Kralı filmi için heyecan dorukta. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan film Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında yer alıyor. Şevket Altuğ, Kemal Sunal, Sevda Ferdağ gibi isimlerin yer aldığı filmin konusu, nerede çekildiği gibi detaylar araştırılmaya başlandı. Peki; Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi konusu ve oyuncuları!

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmen koltuğunda Zeki Ökten'in oturduğu, Türk sinemasının efsane filmlerinden olan Kapıcılar Kralı izleyenleri gülmeye doyuracak. Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu film Beyoğlu Cihangir'de çekilmiştir.

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU

Karısı ve iki çocuğuyla daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılar yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünse de bu apartmanda olan biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapıp kendini bir şekilde idare eder. Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiye'sine tutulmuş bir ayna niteliğindedir.

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI

Kapıcı Seyit'in başına gelenleri ele alan filmin oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Sevda Ferdağ, Sevil Üstekin, Bilge Zobu, Can Kolukısa, Güner Sümer, Şevket Altuğ, Feridun Çölgeçen, Özcan Özgür, Mine Zeren, Yüksel Gözen, Ekrem Dümer, Hikmet Gül, Güler Ökten, Fatoş Tez, Gülten Ceylan gibi isimler yer alıyor.