Cuma akşamı televizyonda yayınlanacak olan Recep İvedik filmi konusu, oyuncuları merak ediliyor. Beyazperdenin ardından televizyonda yayınlanacak olan serinin ilk filminde bir iş adamının yolda cüzdanını düşürmesi ve Recep'in bunu fark edip Antalya'ya kadar ona götürdüğü eğlenceli hikayesini anlatıyor. Eğlenceli ve komik sahneleriyle ün salmış olan Recep İvedik nerede ve ne zaman çekildi? Recep İvedik filmi konusu ne, oyuncuları kim?

RECEP İVEDİK KONUSU NE?

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, sokaklarda yaşayan başka bir adam tam cüzdanı kapıp kaçacakken Recep İvedik onunla mücadeleye girer. Sonunda, sahibine teslim etmek üzere, evsiz adamın elinden cüzdanı almayı başaran Recep İvedik kafasını çevirdiği anda cüzdan sahibinin çoktan gittiğini farkeder. Akşam evinde televizyon seyreden Recep İvedik, cüzdanın Antalyalı çok önemli bir iş adamına ait olduğunu öğrenince arabasına atlar ve güneye doğru yola koyulur. Yol boyunca birbirinden komik sürprizlerle karşılaşan Recep İvedik en sonunda Antalya'ya varmayı başarır ve cüzdanı turizmci Muhsin Bey'e teslim eder. İş adamının ısrarlarına rağmen Recep İvedik ne para almayı kabul eder ne de otelde kalmayı... Fakat tam otelden ayrılacakken çocukluk aşkı Sibel'in bir tur otobüsünden indiğini fark eder. Artık Recep İvedik'in tek bir amacı vardır; kendisini tanımayan, hatta hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmek... Recep İvedik'in asıl keyifli tatil macerası bundan sonra başlayacaktır.

RECEP İVEDİK NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik film serisi birçok farklı mekanda çekimlerini yapmıştır. İlk filmin çekimleri Recep'in yaşadığı mahalle olan Güngören ve Antalya Manavgat'ta Titreyengöl mevkiinde bulunan bir otelde gerçekleştirilmiştir.

RECEP İVEDİK OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar

Fatma Toptaş

Lemi Filazof

Hakan Bilgin