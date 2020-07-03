3 Temmuz Survivor iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı? Dün akşam Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

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3 Temmuz iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı? Dün akşam Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

Tv8 ekranlarının sevilen yarışma programı 'da bu akşam kırmızı ve mavi takım iletişim ödülü için mücadele edecek. Dominik'te son kez oynanacak olan bu ödülde yarışmacılar aileleri ile görüntülü olarak konuşmak için adeta parkurda ter dökecek. Duygu yüklü bu oyunun kazananı ise milyonlarca izleyici tarafından merak ediliyor. Peki, 3 Temmuz hangi takımın olacak? Survivor iletişim ödülünü hangi takım kim kazandı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 01:29 Son Güncelleme: 4.7.2020 01:30 ABONE OL
Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 3 Temmuz 2020 Bu akşam Survivor iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı?

Bu akşam çekimleri Dominik'te gerçekleşen yarışmasında son iletişim ödülü için mavi ve kırmızı takımın mücadelesi ekranlara geliyor. Ailelerinin hasretiyle yanıp tutuşan 6 yarışmacı bulundukları takımın bu ödülü alabilmesi adına zorlu parkurda tüm kozlarını oynayacak. Yarışmanın tanıtımında ödülün açıklanması ile yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu görünürken ödülün sahibi kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı olacak. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? İşte 3 Temmuz Survivor iletişim ödül oyununun detayları…

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan Türkiye 'nin sevilen yarışma programı Survivor'da sona yaklaşılıyor. Final heyecanı sürerken aylardır adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar aileleri ile görüntülü konuşabilmek için parkurda yarışacak… İletişim ödülünün hangi takımın olacağı ise kısa zamanda belli olacak…

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 3 Temmuz 2020 Bu akşam Survivor iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

'da bu akşam heyecan dolu bir mücadele ekranlara geliyor. İletişim ödülü için mücadele edecek olan 6 isim parkurda adeta ter döktü. Kazanan takım ise Mavi takım oldu...

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL?

En düşük sürede parkuru tamamlayan iki isim Cemal Can ve Berkan oldu. İki isim de kendi takımlarını belirledi.

KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF

MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN

Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 3 Temmuz 2020 Bu akşam Survivor iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı?
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3 Temmuz Survivor iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı? Dün akşam Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?
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