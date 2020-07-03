3 Temmuz Survivor iletişim oyunu ödülü hangi takımın oldu, kim kazandı? Dün akşam Survivor iletişim ödülünü kim kazandı?

Bu akşam çekimleri Dominik'te gerçekleşen Survivor yarışmasında son iletişim ödülü için mavi ve kırmızı takımın mücadelesi ekranlara geliyor. Ailelerinin hasretiyle yanıp tutuşan 6 yarışmacı bulundukları takımın bu ödülü alabilmesi adına zorlu parkurda tüm kozlarını oynayacak. Yarışmanın tanıtımında ödülün açıklanması ile yarışmacıların gözyaşlarına boğulduğu görünürken ödülün sahibi kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı olacak. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? İşte 3 Temmuz Survivor iletişim ödül oyununun detayları…

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve "Acun Medya" tarafından hazırlanan Türkiye 'nin sevilen yarışma programı Survivor'da sona yaklaşılıyor. Final heyecanı sürerken aylardır adada yaşam mücadelesi veren yarışmacılar aileleri ile görüntülü konuşabilmek için parkurda yarışacak… İletişim ödülünün hangi takımın olacağı ise kısa zamanda belli olacak…