Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kaptanlık oyununu hangi isimler kazandı? 2 Temmuz Survivor kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Her gün binlerce kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da kaptanlık oyunu ile yeni takımlar mücadeleye devam edecek. Final heyecanının her geçen gün arttığı yarışmada kendi takımlarını belirlemek isteyen yarışmacılar parkurda tüm kozlarını gösterecek. Nisa Bölükbaşı'nın elenmesi ile beraber son altı kişi kalırken bu kişiler üç kişilik gruplara bölünecek. Peki, yeni takımlar nasıl olacak, Survivor kaptanlık oyununu kimler kazandı? İşte 2 Temmuz Survivor kaptanlık oyunu ile yeni takımlar…

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI, YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?

Ekranların sevilen yarışma programında bu akşam heyecan yine doruklarda yaşanıyor. Kaptanlık oyunu için mücadele edecek olan Berkan, Barış, Elif, Sercan, Yasin ve Cemal Can kendi takımlarını kurabilmek için parkurda ter dökecek. Survivor mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanının kim olacağı ise merak ediliyor…