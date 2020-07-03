Survivor yeni takımlar nasıl oldu, kaptanlık oyununu hangi isimler kazandı? 2 Temmuz Survivor kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?

Her gün binlerce kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da kaptanlık oyunu ile yeni takımlar mücadeleye devam edecek. Final heyecanının her geçen gün arttığı yarışmada kendi takımlarını belirlemek isteyen yarışmacılar parkurda tüm kozlarını gösterecek. Nisa Bölükbaşı'nın elenmesi ile beraber son altı kişi kalırken bu kişiler üç kişilik gruplara bölünecek. Peki, yeni takımlar nasıl olacak, Survivor kaptanlık oyununu kimler kazandı? İşte 2 Temmuz Survivor kaptanlık oyunu ile yeni takımlar…
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİMLER KAZANDI, YENİ TAKIMLAR NASIL OLDU?
Ekranların sevilen yarışma programında bu akşam heyecan yine doruklarda yaşanıyor. Kaptanlık oyunu için mücadele edecek olan Berkan, Barış, Elif, Sercan, Yasin ve Cemal Can kendi takımlarını kurabilmek için parkurda ter dökecek. Survivor mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanının kim olacağı ise merak ediliyor…
SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
En düşük sürede parkuru tamamlayan iki isim Cemal Can ve Berkan oldu. İki isim de kendi takımlarını belirledi.
KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF
MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN
SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?
Geçtiğimiz haftalarda uçuş yasaklarının kısmen kalkmasıyla birlikte Dominik'ten Türkiye'ye dönen Acun Ilıcalı, final için büyük bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. Survivor'ın Dominik'te çekilecek olan bölümlerinde 7 yarışmacıdan 3'ü daha elenecek ve son 4'e kalan yarışmacılar yarı finalde mücadele edecek.
"FİNALDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Instagram hesabından yaptığı canlı yayında Survivor 2020'nin İstanbul'da yapılacak final ile ilgili konuşan Acun Ilıcalı "Final ile büyük sürprizlerim var, saçma şeyler olacak. Güzel şeyler olacak. Kimseye söylemeyeceksiniz patlatıyorum. Finalde ne yapacağız biliyor musunuz? Bir ilki gerçekleştireceğiz. Cumartesi pazar pazartesi salı saçma şeyler olacak. Bir final partisi hazırlyoruz. Çok önemli bir DJ gelecek istanbul'a son görüşmemizi yapacağız. En sevdiğim DJ'lerden biri. Müziğini çok beğeniyorum. Çok iyi müzik yapan. 13 Temmuz akşamı Survivor'ın partisinde olacak. 13'ünde final başlayacak. 14 akşamı şampiyon belli olacak. 11'i 12'inde bir sürpriz yapacağız." dedi.