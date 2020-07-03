Dün akşam Survivor'da büyük ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? İşte ödül oyununu kazanan takım

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Dün akşam 'da büyük ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? İşte ödül oyununu kazanan takım

'da bu akşam belirlenen yeni takımlarla beraber ödül oyunu için kırmızı ve mavi takımın mücadelesi ekranlara geliyor. Final günü yaklaşırken son altı kişi kalan yarışmacılarda bu kez aynı takımda yer alan iki isim karşılıklı takımlar kurdu. Berkan kırmızı takım kaptanı olurken Cemal Can ise mavi takımdan vazgeçmedi. Peki, 2 Temmuz bu akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.7.2020 07:35 Son Güncelleme: 3.7.2020 07:36 ABONE OL
Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Temmuz Bu akşam Survivor'da ödül oyunu hangi takımın oldu?

Bu akşam ilk olarak kaptanlık mücadelesinde ter döken kırmızı ve mavi takım ardından aynı parkurda ödül oyunu için mücadele etti. ödül oyunu için heyecan adeta doruklarda yaşanırken yarışmanın bu günlerinde iki takım da ödülün sahibi olmak istiyor. Cemal Can'ın takımı ile Berkan'ın kurduğu takım kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 2 Temmuz bu akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar…

BU AKŞAM SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunu sonrası kurulan yeni takımlarla devam eden Survivor'da Mavi ve Kırmızı takımın zorlu rekabeti devam ediyor. 2 Temmuz bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen programda ödülün sahibi henüz belli değil…

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Temmuz Bu akşam Survivor'da ödül oyunu hangi takımın oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ödül oyununun galibi mavi takımın oldu.

SURVİVOR KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

En düşük sürede parkuru tamamlayan iki isim Cemal Can ve Berkan oldu. İki isim de kendi takımlarını belirledi.

KIRMIZI TAKIM: BERKAN, BARIŞ, ELİF

MAVİ TAKIM: CEMAL, YASİN, SERCAN

Survivor ödül oyununu kim kazandı? 2 Temmuz Bu akşam Survivor'da ödül oyunu hangi takımın oldu?

SURVİVOR FİNAL NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Geçtiğimiz haftalarda uçuş yasaklarının kısmen kalkmasıyla birlikte Dominik'ten Türkiye'ye dönen , final için büyük bir hazırlık içinde olduklarını söyledi. 'ın Dominik'te çekilecek olan bölümlerinde 7 yarışmacıdan 3'ü daha elenecek ve son 4'e kalan yarışmacılar yarı finalde mücadele edecek.

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Dün akşam Survivor'da büyük ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? İşte ödül oyununu kazanan takım
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