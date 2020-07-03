Dün akşam Survivor'da büyük ödül oyunu kim, hangi takım kazandı? İşte ödül oyununu kazanan takım

Bu akşam ilk olarak kaptanlık mücadelesinde ter döken kırmızı ve mavi takım ardından aynı parkurda ödül oyunu için mücadele etti. Survivor ödül oyunu için heyecan adeta doruklarda yaşanırken yarışmanın bu günlerinde iki takım da ödülün sahibi olmak istiyor. Cemal Can'ın takımı ile Berkan'ın kurduğu takım kıyasıya mücadele ediyor. Peki, 2 Temmuz bu akşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte tüm detaylar…

BU AKŞAM SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunu sonrası kurulan yeni takımlarla devam eden Survivor'da Mavi ve Kırmızı takımın zorlu rekabeti devam ediyor. 2 Temmuz bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelen programda ödülün sahibi henüz belli değil…