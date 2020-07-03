Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programında final git gide yaklaşırken yarışmacılar da izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu noktada, Sercan Yıldırım programın ilk günlerinden itibaren konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

SURVİVOR SERCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmada gerek dokunulmazlık gerekse ödül oyunlarındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren yarışmacının hayatı her yeni bölüm öncesi merak konusu oluyor. Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.