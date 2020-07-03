Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

Survivor Sercan kimdir? kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale gidilen yarışmada son 6 isim kalırken, izleyiciler yarışmacıların hayatları ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Bu noktada kurduğu diyaloglar ve performansı ile ön plana çıkan izleyenlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, Survivor Sercan kimdir? , nereli ve boyu kaç?

Giriş Tarihi: 3.7.2020 15:36 ABONE OL
Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

Ekranların sevilen yarışma programında final git gide yaklaşırken yarışmacılar da izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu noktada, programın ilk günlerinden itibaren konuşulan isimler arasında yerini alıyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Survivor Sercan nereli ve ne iş yapıyor? İşte detaylar…

SURVİVOR SERCAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmada gerek dokunulmazlık gerekse ödül oyunlarındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiren yarışmacının hayatı her yeni bölüm öncesi merak konusu oluyor. Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?

SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 3 milyon euro bedelle 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldrım son olarak Fatih Karagümrük takimina transfer oldu. 1,82 boyunda olan Sercan Yıldırım Forvet ve kanat mevkiilerinde oynuyor.

Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Survivor Sercan kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli ve boyu kaç?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA