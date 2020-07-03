Survivor Yasin sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Yasin Obuz sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor'da bu akşamki mücadelede parkurda sakatlık yaşadığı görülen Yasin Obuz'un yarışmaya devam edip etmeyeceği oldukça merak ediliyor. Bugün oyundan önce yayınlanan tanıtımda iki takım oyuncuları da kıyasıya mücadele ederken bu olay gündeme adeta bomba gibi düştü. Peki, Survivor Yasin Obuz sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin yarışmadan ayrılacak mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…

SURVİVOR YASİN OBUZ SAKATLANDI MI, YARIŞMADAN AYRILACAK MI?

Uzun süredir devam eden yarışma programında final gününe yaklaşırken yarışmacılar da parkurda bir o kadar üst düzey mücadele etmeye çalışıyor. Ada yaşantısı hem fiziksel hem psikolojik olarak yarışmacıları oldukça etkiliyor. Bugünkü parkurda ise Survivor Yasin Obuz'un sakatlık durumu merak ediliyor…