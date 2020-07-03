Survivor Yasin sakatlığı nedeniyle yarışmadan ayrılacak mı? Survivor Yasin Obuz sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak?

Tv8 ekranlarının reyting rekortmeni programı Survivor'da bu akşamki mücadelede parkurda sakatlık yaşadığı görülen Yasin Obuz'un yarışmaya devam edip etmeyeceği oldukça merak ediliyor. Bugün oyundan önce yayınlanan tanıtımda iki takım oyuncuları da kıyasıya mücadele ederken bu olay gündeme adeta bomba gibi düştü. Peki, Survivor Yasin Obuz sakatlandı mı, diskalifiye mi olacak? Survivor Yasin yarışmadan ayrılacak mı? İşte konuya ilişkin tüm gelişmeler…
SURVİVOR YASİN OBUZ SAKATLANDI MI, YARIŞMADAN AYRILACAK MI?
Uzun süredir devam eden yarışma programında final gününe yaklaşırken yarışmacılar da parkurda bir o kadar üst düzey mücadele etmeye çalışıyor. Ada yaşantısı hem fiziksel hem psikolojik olarak yarışmacıları oldukça etkiliyor. Bugünkü parkurda ise Survivor Yasin Obuz'un sakatlık durumu merak ediliyor…
SURVİVOR YASİN OBUZ SAKATLANDI MI?
Tanıtımda yer alan görüntülerle gündeme gelen bu konuya ilişkin henüz bir detay bilinmiyor. Ancak bu akşam yayınlanan bölümdeki tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz…
SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?
21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor.
İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı.
Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.
Geçen sezon Masterchef yarışmasına katılan Yasin bu şekilde Survivor'a seçildi.