Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Yok Artık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yok Artık filmi nerede çekildi?

ne, oyuncuları kimler? Yok Artık filmi nerede çekildi?

Konusu ve oyuncuları ile son dönemin dikkat çeken yerli filmlerinden birisi olan Yok Artık, bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak. Bir taksicinin başından geçen komik olayları anlatan filmde, Şebnem Bozoklu, Erkan Kolçak Köstendil, Demet Evgar ve Çağlar Çorumlu gibi oyuncular yer alıyor. Peki, ne, oyuncuları kimler? İşte, Yok Artık filminin oyuncuları, konusu ve oyuncuları...

Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:05 ABONE OL
Yok Artık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yok Artık filmi nerede çekildi?

2015 yılında çekilen ve vizyona giren Yok Artık filmi, bu akşam ATV'de yayınlanacak. Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile öne çıkan filmin yönetmenliğini Caner Özyurtlu üstleniyor. İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallayan bir taksicinin başınan geçen olayları anlatan film, ilk kez izleyecek olanlar için de merak konusu oldu. İşte, Yok Artık filmini konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

YOK ARTIK KONUSU NE?

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI

  • Şebnem Bozoklu (Asuman)
  • Demet Evgar (Ceyda)
  • Çağlar Çorumlu (Semih)
  • Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)
  • Serkan Keskin (Faruk)
  • Murat Akkoyunlu (Cenk)
  • Algı Eke (Melis)
  • Ceren Moray (Ebru)
  • Funda Eryiğit (Figen)
  • Necip Memili (Ahmet)
  • Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)
  • Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

YOK ARTIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için İstanbul'un Balat ve Kavacık semtleri tercih edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yok Artık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yok Artık filmi nerede çekildi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA