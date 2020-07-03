Yok Artık filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Yok Artık filmi nerede çekildi?

2015 yılında çekilen ve vizyona giren Yok Artık filmi, bu akşam ATV'de yayınlanacak. Geniş oyuncu kadrosu ve konusu ile öne çıkan filmin yönetmenliğini Caner Özyurtlu üstleniyor. İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallayan bir taksicinin başınan geçen olayları anlatan film, ilk kez izleyecek olanlar için de merak konusu oldu. İşte, Yok Artık filmini konusu, oyuncuları ve çekildiği yer...

YOK ARTIK KONUSU NE?

Taksici Fikret, İstanbul trafiğinde sabahtan akşama kadar direksiyon sallarken sık sık "Yok artık!" dedirten komik olaylarla karşılaşır. Ehliyet almaya çalışan Asuman, iki aşk arasında kalan Faruk, kızı kaçırılan Cenk, sevgilisi hafızasını kaybedince ne yapacağını şaşıran Ceyda, söylediği minicik bir yalanın kurbanı olan Semih… Kısacası Fikret'in dünyası birbirinden çok farklı ve eğlenceli karakterlerin at koşturduğu bir yer halindedir.

YOK ARTIK FİLMİNİN OYUNCULARI

Şebnem Bozoklu (Asuman)

Demet Evgar (Ceyda)

Çağlar Çorumlu (Semih)

Erkan Kolçak Köstendil (Fikret)

Serkan Keskin (Faruk)

Murat Akkoyunlu (Cenk)

Algı Eke (Melis)

Ceren Moray (Ebru)

Funda Eryiğit (Figen)

Necip Memili (Ahmet)

Güven Murat Akpınar (Konuk oyuncu)

Gökhan Kıraç (Konuk oyuncu)

YOK ARTIK NEREDE ÇEKİLDİ?

Yok Artık filminin çekimleri İstanbul'da yapıldı. Çekimler için İstanbul'un Balat ve Kavacık semtleri tercih edildi.