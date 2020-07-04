Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?

A) Konforlu bir deliğe

B) İnsan olmayan bir ormana

C) Olgun muzların evine

D) Robin Williams'ın sırtına

Cevap: A)Konforlu bir deliğe