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Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında 'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?    sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan  Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?    sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 22:44 Son Güncelleme: 4.7.2020 22:46 ABONE OL
Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko Öldüklerinde hayvanlar nereye gider? sorusuna ne cevap vermiştir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?

A) Konforlu bir deliğe

B) İnsan olmayan bir ormana

C) Olgun muzların evine

D) Robin Williams'ın sırtına

Cevap: A)Konforlu bir deliğe

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Amerikan işaret dilindeki 1.000'den fazla kelimeyi bilen goril Koko "Öldüklerinde hayvanlar nereye gider?" sorusuna ne cevap vermiştir?
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