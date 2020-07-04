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Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan   Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?      sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan   Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?    sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:54 Son Güncelleme: 4.7.2020 21:56 ABONE OL
Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?

A) Rusya

B) Japonya

C) Hindistan

D) Meksika

Cevap: B) Japonya

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Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?
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