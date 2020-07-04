Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Eski ABD başkanı George H. W. Bush 1992'de hangi ülkeyi ziyaretinde verilen yemek sırasında o ülkenin başbakanının üzerine kusmuştur?

A) Rusya

B) Japonya

C) Hindistan

D) Meksika

Cevap: B) Japonya