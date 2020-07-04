Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler?

Son zamanların en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu bu kez ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Challenge programına sahne olacak. Özellikle medya gündemini takip eden vatandaşların ilgi gösterdiği yarışma ünlü Youtuber'ları bir araya getirerek hazırlandı. Programın sunucusu olacak isim Orkun Işıtmak olarak duyuruldu. Peki, Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…

EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dominik'te çekilen program için tam 18 ünlü isim bir araya geldi. Merakla beklenen yarışma bugün itibarıyla internet üzerinden izleyenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya üzerinden oldukça konuşulan yapım bazı kullanıcılardan beğeni toplarken bazı izleyicilerinden ise geçer not alamadı…