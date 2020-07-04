Acun Ilıcalı'nın yeni yarışma programı Exatlon Challenge yarışması nerede çekiliyor? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları kimler?

Son zamanların en çok kullanılan dizi ve film izleme platformu bu kez ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Challenge programına sahne olacak. Özellikle medya gündemini takip eden vatandaşların ilgi gösterdiği yarışma ünlü Youtuber'ları bir araya getirerek hazırlandı. Programın sunucusu olacak isim Orkun Işıtmak olarak duyuruldu. Peki, Exatlon Challenge yarışmacıları kimler? Exatlon Challenge nerede çekiliyor? İşte tüm detaylar…
EXATLON CHALLENGE YARIŞMACILARI KİMLER, NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dominik'te çekilen program için tam 18 ünlü isim bir araya geldi. Merakla beklenen yarışma bugün itibarıyla internet üzerinden izleyenlerinin karşısına çıktı. Sosyal medya üzerinden oldukça konuşulan yapım bazı kullanıcılardan beğeni toplarken bazı izleyicilerinden ise geçer not alamadı…
Yapımcılığı Acun Medya tarafından üstlenilen ve günümüze kadar dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve realityi bir arada sunan programda, Türkiye'nin en popüler YouTuber'ları bulunacak ve mücadele edecek. Orkun Işıtmak'ın sunuculuğunu üstleneceği, Oğuzhan Uğur'un Exatlon Face-Off bölümleriyle yer aldığı yarışma online dizi - film platformunda ekrana gelecek. Exatlon Challenge Türkiye, 3 Temmuz 2020'da yayınlanacak.
Yüksek fizik performans ve konsantrasyon gerektiren Exatlon yarışmasında yarışmacılar iki takıma ayrılacak. Takımlar haftalarca özel kamplarda yaşayarak hem gruplarının galibiyeti hem de bireysel şampiyonluk için parkurlarda yarışacaklar.
Exatlon Challenge Türkiye'nin kadrosunda yer alan isimler ise şöyle:
Doğan Kabak
Buse Plan
Barış Erdoğan
Burce Yağmur Karabal
Uras Benlioğlu
Aleyna Şen
Dilan Ay
Buğra Kazancı
Gözde Demiral
Hayrettin
Mendebur Lemur
Öykü Berkan
Furkan Kaya
Elanur Pat
Furkan Yaman
Dilara Aydın
Oğuzhan Uğur