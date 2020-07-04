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filmi ne zaman çekildi? konusu ne, oyuncuları kim?

Komedi türündeki filmler arasında beğenilerek izlenilen filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2016 yılında vizyona giren film büyük ilgi görmüştü. Başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy ve Eda Ece’nin rol aldığı yapımda Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet’i de türlü komik maceralar beklemektir. Bu akşam ekrana gelecek olan filmde erkek kardeşine fazla düşkün olan Yeliz’in başına gelenler kahkahaya boğacak. Peki konusu ne, oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 15:33 ABONE OL
Görümce filmi ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Görümce filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllar çok iyi gişe rekoru kıran komedi türündeki yapımda Yeliz, erkek kardeşi Ahmet ve Deniz arasında geçen eğlenceli anları izleyeceğiz. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapımın başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece yer alıyor. Peki Görümce filmi ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kim?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Görümce filminin çekimleri 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece

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Görümce filmi ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kim?
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