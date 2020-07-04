Bu akşam ekrana gelecek olan Görümce filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk yıllar çok iyi gişe rekoru kıran komedi türündeki yapımda Yeliz, erkek kardeşi Ahmet ve Deniz arasında geçen eğlenceli anları izleyeceğiz. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapımın başrollerinde Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece yer alıyor. Peki Görümce filmi ne zaman çekildi? Görümce filmi konusu ne, oyuncuları kim?

GÖRÜMCE FİLMİ KONUSU NE?

Yeliz erkek kardeşi Ahmet'e fazlasıyla düşkündür. Yeliz'in bu düşkünlüğü sonucu ikili birlikte yaşamaktadır. Fakat Yeliz'i kötü bir sürpriz beklemektedir, zira Ahmet bir kıza aşık olmuştur. İşler hızlı gelişir ve Amet kıza evlenme teklifi eder. Bunu duyan Yeliz'in dünyası başına yıkılır. Yeliz'in umudu, Ahmet'in şimdiye kadarki kız arkadaşlarını ayırdığı gibi bu kızdan da ayrılmasıdır. Ancak işini şansa bırakmayan Yeliz, arkadaş grubuyla kafa kafaya verip kardeşiyle sevdiği kızı ayırma planları yapmaya başlar. Kıskanç ablası Yeliz ile sevdiği kız Deniz arasında sıkışıp kalan Ahmet'in yapabileceği tek şey her şeyden habersiz Deniz'i ablasının tuzaklarından korumaya çalışmaktır. Bu mücadele boyunca Yeliz'i de, Deniz'i de, Ahmet'i de türlü komik maceralar beklemektedir...

GÖRÜMCE FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Görümce filminin çekimleri 2016 yılında İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

GÖRÜMCE FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Gupse Özay, Buğra Gülsoy, Eda Ece