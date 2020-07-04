Hızlı ve Ateşli filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Ateşli filmi ne zaman çekildi?

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Hızlı ve Ateşli filmi için heyecan dorukta! Başrollerinde Dominique Swain, Moose Ali Khan ve Jason Tobias'un yer aldığı aksiyon türü filmin konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyor. Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken film "Hızlı ve Ateşli" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sürükleyici hikayesi ve nefes kesen sahneleriyle dikkat çeken Hızlı ve Ateşli filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Ateşli filmi ne zaman ve nerede çekildi?
Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken film "Hızlı ve Ateşli" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Teröristler ticari bir uçuşa bomba yerleştirmiştir. Uçak 800 fitin altına düştüğünde bomba patlamak üzere ayarlanmıştır. Uçaktaki yolcular hem uçağı hem de tüm yolcuları havada tutmak için amansız bir mücadeleye girmiştir.
Hızlı ve Ateşli filmi 2017 yılında vizyona girmiştir. Film ABD yapımıdır.
Dominique Swain
Moose Ali Khan
Jason Tobias
Adrian Paul
Monique Parent
Joe Chambrello
Jannica Olin
Mimi Davila