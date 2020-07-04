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konusu ne, oyuncuları kim? filmi ne zaman çekildi?

Beyazperdenin ardından televizyonda ilk kez yayınlanacak olan konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Orijinal adı The Fast and the Fierce olan filmin yönetmen koltuğunda Ron Thornton oturuyor. Heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicisini ekrana kilitleyecek olan yapımda uçakta geçen amansız mücadele konu alınıyor. Daha önceden izleyenler ve bu akşam ilk kez izleyecekler için filmi konusu ne, oyuncuları kim? ?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 15:44 ABONE OL
Hızlı ve Ateşli filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Ateşli filmi ne zaman çekildi?

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan Hızlı ve Ateşli filmi için heyecan dorukta! Başrollerinde Dominique Swain, Moose Ali Khan ve Jason Tobias'un yer aldığı aksiyon türü filmin konusu, oyuncu kadrosu merak ediliyor. Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken film "Hızlı ve Ateşli" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Sürükleyici hikayesi ve nefes kesen sahneleriyle dikkat çeken Hızlı ve Ateşli filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Ateşli filmi ne zaman ve nerede çekildi?

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİ KONUSU NE?

Aksiyon sahneleri ile dikkat çeken film "Hızlı ve Ateşli" Tv'de ilk kez bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. Teröristler ticari bir uçuşa bomba yerleştirmiştir. Uçak 800 fitin altına düştüğünde bomba patlamak üzere ayarlanmıştır. Uçaktaki yolcular hem uçağı hem de tüm yolcuları havada tutmak için amansız bir mücadeleye girmiştir.

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Hızlı ve Ateşli filmi 2017 yılında vizyona girmiştir. Film ABD yapımıdır.

HIZLI VE ATEŞLİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Dominique Swain

Moose Ali Khan

Jason Tobias

Adrian Paul

Monique Parent

Joe Chambrello

Jannica Olin

Mimi Davila

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Hızlı ve Ateşli filmi konusu ne, oyuncuları kim? Hızlı ve Ateşli filmi ne zaman çekildi?
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