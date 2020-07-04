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Haberler Medya Haberleri Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ekranlarında 'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 21:49 Son Güncelleme: 4.7.2020 22:02 ABONE OL
Jane Austen için Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum diyen kimdir?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

A) Agatha Christie

B) J.K Rowling

C) Mark Twain

D) Edgar Allan Poe

Cevap: C) Mark Twain

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Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?
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