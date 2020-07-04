Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Jane Austen için "Ne Zaman 'Gurur ve Önyargı'yı okusam, Austen'ı mezarından çıkarıp, kendi kaval kemiğiyle kafasına vurmak istiyorum" diyen kimdir?

A) Agatha Christie

B) J.K Rowling

C) Mark Twain

D) Edgar Allan Poe

Cevap: C) Mark Twain