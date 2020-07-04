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ne? kimler?

Şafak Sezer'in senaryosunu yazdığı ve başrolünü üstlendiği Ketenpere filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. Son dönemin iddialı komedi yapıtları arasında bulunan filmde Kolpaçino serisinden de birçok isim yer alıyor. Bu noktada, ve oyuncuları da merak ediliyor. Peki, Ketenpere filmi konusu ne, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte, Ketenpere filmi hakkındaki bilgiler...

Giriş Tarihi: 4.7.2020 18:44 ABONE OL
Ketenpere filmi konusu ne? Ketenpere filmi oyuncuları kimler?

Yaz akşamlarında yerli film heyecanı da sürüyor. Bu noktada, Ketenpere filmi bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında çekilen komedi filminin hem senaryosunu hem başrolünü Şafak Sezer üstleniyor. Kolpaçino film serisindeki birçok isimle bu filmde de çalışan Şafak Sezer, bu sefer Kalender rolü ile karşımıza geliyor. Konusu ve oyuncuları dikkat çeken filmi ilk kez izleyecek olanlar da bilgi edinmeye çalışıyor. Ketenpere filmi konusu ve oyuncuları hakkındaki bilgiler haberimizde.

KETENPERE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kalender, bir akrabasının cast şirketinde çalışan ve arada dizilerde, filmlerde ufak roller alan bir figürandır. Uzatmalı sevgilisi İmge ile evlenme hayalleri kuran Kalender, akrabasının adının karıştığı bir mali suçu üzerine alınca cezaevine girer. Cezaevinde tanıştığı Vefa abi isimli bir mahkum, kısa sürede Kalender'i çok sever ve onu himayesine alır. Cezasını tamamlayan Kalender, cezaevinden çıkar ve eski yaşamına geri döner. Vefa'nın dışarıdaki adamları ona dışarıda da yardım ederler. Bir süre sonra Vefa da cezaevinden çıkar. Kalender, Vefa'nın yanına gider ve ona kendi cast şirketini kurmak ve film çekmek hayalinden bahseder. Vefa çok sevdiği Kalender'e yardım etmeye ve ona bir film çektirmeye karar verir.

KETENPERE FİLMİ OYUNCULARI

  • Şafak Sezer,
  • Hakan Ural,
  • Mehmet Esen,
  • Serkan Şengül,
  • Orhan Aydın

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Ketenpere filmi konusu ne? Ketenpere filmi oyuncuları kimler?
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