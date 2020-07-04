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Kelebek 2020 ödülleri ne zaman? Pantene saat kaçta?

Televizyon ve müzik dünyasının başarılı isimlerinin ödül alacağı Kelebek 2020 için geri sayım başladı. Bu sene 46. Pantene ’te yıl boyunca yetenekleri ve başarılarıyla ses getiren isimler halkın oyları ile kazandıkları ödüllerine kavuşacak. Diziler, programlar, erkek sunucu, kadın sunucu gibi birçok kategorisi bulunan ödül töreni için hazırlıklar sürüyor. Peki Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 15:07 ABONE OL
Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman? Pantene Altın Kelebek saat kaçta?

Covid 19 salgını sebebiyle ertelenen Kelebek 2020 ödülleri için heyecan dorukta! Bu sene 46'ncısı düzenlenecek olan ödül töreni farklı bir konseptle yapılacak. Televizyon ve müzik dünyasının başarılı isimlerinin kazanacağı ödüllere evlerinde, ofislerinde kavuşacak. Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan'ın yıldızı parlayanlar arasında yer aldığı Pantene 2020 ödülleri ne zaman? ?

PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?

Televizyon ve müzik dünyasının ün yapmış isimlerinin ödüllerini alacağı Pantene Altın Kelebek ödülleri için geri sayım başladı. Kanal D ekranında yayınlanacak Türkiye'nin en prestijli ödül töreni 46. Pantene Altın Kelebek için hazırlıklar sürüyor. Pantene Altın Kelebek 2020 ödüllerinin tarihi ve saatine dair bilgiler belli oldu.

Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman? Pantene Altın Kelebek saat kaçta?

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

46. Kelebek Ödül Töreni 5 Temmuz Pazar akşamı saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.

ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NEDİR?

Ödülleri, Hürriyet Kelebek tarafından 1972'den bu yana Türkiye'de dağıtılan müzik ve televizyon ödülleri. Ödüllerin verileceği kişiler Hürriyet ve Kelebek eki okurlarının oylarıyla seçilmektedir. Ödül töreni Kanal D ve Teve2'den canlı olarak yayınlanmaktadır.

Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman? Pantene Altın Kelebek saat kaçta?
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Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman? Pantene Altın Kelebek saat kaçta?
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