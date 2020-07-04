Covid 19 salgını sebebiyle ertelenen Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri için heyecan dorukta! Bu sene 46'ncısı düzenlenecek olan ödül töreni farklı bir konseptle yapılacak. Televizyon ve müzik dünyasının başarılı isimlerinin kazanacağı ödüllere evlerinde, ofislerinde kavuşacak. Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan'ın yıldızı parlayanlar arasında yer aldığı Pantene Altın Kelebek 2020 ödülleri ne zaman? Pantene Altın Kelebek saat kaçta?

PANTENE ALTIN KELEBEK NE ZAMAN?

Televizyon ve müzik dünyasının ün yapmış isimlerinin ödüllerini alacağı Pantene Altın Kelebek ödülleri için geri sayım başladı. Kanal D ekranında yayınlanacak Türkiye'nin en prestijli ödül töreni 46. Pantene Altın Kelebek için hazırlıklar sürüyor. Pantene Altın Kelebek 2020 ödüllerinin tarihi ve saatine dair bilgiler belli oldu.