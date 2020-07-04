Bu akşam ekrana gelecek olan Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2011 yılında vizyona giren filmde gizli servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalmasını izleyeceğiz. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim?

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Clive Owen

Robert De Niro

Yvonne Strahovski

Dominic Purcell