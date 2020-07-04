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filmi konusu ne? oyuncuları kim?

Cumartesi akşamı ekrana gelecek olan filmi için geri sayım başladı. Aksiyon ve suç türündeki filmin konusu, oyuncuları merak ediliyor. Vizyona girdiği ilk zamanlar yoğun ilgi gören filmde nefes kesen sahneler izleyicisini ekran başına kilitleyecek. 2011 yılında sinema perdesinde gösterime giren yapımın başrolünde Jason Statham ve Clive Owen yer alıyor. Peki konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim?

Giriş Tarihi: 4.7.2020 15:58 ABONE OL
Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim?

Bu akşam ekrana gelecek olan Seçkin Tetikçiler filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. 2011 yılında vizyona giren filmde gizli servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalmasını izleyeceğiz. Aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle dikkat çeken Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim?

SEÇKİN TETİKÇİLER FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Gizli Servisin çok özel eğitimli ajanı kendisini yetiştiren danışmanı zor duruma düşünce emekli olduğu bu tehlikeli hayata geri dönmek zorunda kalır. Fakat kadim dostunu kurtarmak için girişeceği aksiyonda karşısında en az kendisi kadar yetenekli bir diğer ajan ve iyi yetiştirilmiş üç özel katili alt etmek durumundadır.

SEÇKİN TETİKÇİLER OYUNCULARI KİMLER?

Jason Statham

Clive Owen

Robert De Niro

Yvonne Strahovski

Dominic Purcell

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Seçkin Tetikçiler filmi konusu ne? Seçkin Tetikçiler filmi oyuncuları kim?
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