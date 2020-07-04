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Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında "sol anahtarları" yer almaktadır?

Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan   Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır?      sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan     Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır?   sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 22:36 Son Güncelleme: 4.7.2020 22:38 ABONE OL
Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarları yer almaktadır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…

Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır?

A) 10 TL

B) 20 TL

C) 50 TL

D) 100 TL

Cevap: 100 TL

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Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında "sol anahtarları" yer almaktadır?
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