Haberler Medya Haberleri Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında "sol anahtarları" yer almaktadır?

Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında "sol anahtarları" yer almaktadır? Televizyon ekranlarının en uzun soluklu ve reyting rekorları kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerini bu akşam yayınlanmakta olan bölüm ile ekranlara kilitlemeyi başardı. ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'nda bu akşam sorulan Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır? sorunun cevabı internet üzerinden araştırılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır? sorusunun cevabına ve detaylarına ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 4.7.2020 22:36 Son Güncelleme: 4.7.2020 22:38 ABONE OL