Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında "sol anahtarları" yer almaktadır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster yarışması bu akşam izleyicileriyle buluştu. ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayın hayatına devam eden programda az önce sorulan Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edildi. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır? sorunun cevabına ulaşabilirsiniz…
Tedavüldeki hangi kağıt paranın ön yüzünün sağ kenarında sol anahtarı yer almaktadır?
A) 10 TL
B) 20 TL
C) 50 TL
D) 100 TL
Cevap: 100 TL