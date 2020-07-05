Alina Boz kimdir? Alina boz kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam canlı yayınla ekranlarda olacak. Pek çok ismin ödül alacağı ödüllerde öne çıkan isimlerden bir tanesi ise Alina Boz oldu. Yıldızı parlayanlar kategorisinde ödül alacak isimlerden biri olan Alina Boz, Paramparça adlı diziyle ünlenmişti. Peki, Alina Boz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alina Boz daha önce hangi dizilerde oynadı?

ALİNA BOZ KİMDİR? ALİNA BOZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ VE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. Annesi Rus kökenli olan Alina Boz, Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duydu. İlk olarak "Cesur Hemşire" dizisinde "Canan" olarak ekranlara adım attı. Alina Boz, esas çıkışını ise "Paramparça" dizisinde canlandırdığı "Hazal" karakteri ile yaşadı.

2016 yılında kadrosunda Zafer Algöz ve Melek Baykal gibi usta isimlerin yer aldığı "Kaçma Birader" adlı filmde de rol alan Alina Boz, Ata Demirer ve Justin Bieber ile Avea reklamlarında bulunan genç oyuncu reklam filminde yer aldı.

2017 yapımı Sevda'nın Bahçesinde Defne karakterine hayat verdi. Alina Boz son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi "Vatanım Sensin" de rol almıştır. Alina Boz son olarak Elimi Bırakma isimli dizinin başrolünü üstlenmiştir.