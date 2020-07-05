İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiblerini buluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ödülde her yıl olduğu gibi tören yapılamasa da medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar kategorisindeki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte tüm detaylar…

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NDE İLAYDA ALİŞAN İMZASI!

Genç oyuncu İlayda Alişan bu yıl Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar kategorisinden ödülün sahibi olacak. Son olarak Şampiyon dizisinde rol alan geç oyuncu yeteneği ile izleyenlerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı…