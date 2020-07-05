İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?

Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu akşam sahiblerini buluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ödülde her yıl olduğu gibi tören yapılamasa da medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar kategorisindeki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte tüm detaylar…
Genç oyuncu İlayda Alişan bu yıl Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar kategorisinden ödülün sahibi olacak. Son olarak Şampiyon dizisinde rol alan geç oyuncu yeteneği ile izleyenlerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı…
İlayda Alişan, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.
İlayda Alişan, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırmaktadır. İlayda Alişan 1.58 metre boyunda, 48 kilodur.