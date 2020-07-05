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kimdir, kaç yaşında? ’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?

Bu akşam gerçekleşecek olan 'nde Yıldızı Parlayanlar kategorisi içerisinde bulunan ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekiyor. Cem Davran ve Çağla Şikel'in sunumuyla gerçekleşecek olan ödüller bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ndeki İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Ünlü oyuncu İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 18:44 ABONE OL
İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?

bu akşam sahiblerini buluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ödülde her yıl olduğu gibi tören yapılamasa da medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Peki, Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar kategorisindeki kimdir, kaç yaşında? İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı ve nereli? İşte tüm detaylar…

PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ'NDE İLAYDA ALİŞAN İMZASI!

Genç oyuncu İlayda Alişan bu yıl Türkiye'nin en prestijli ödül törenlerinden olan Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Yıldızı Parlayanlar kategorisinden ödülün sahibi olacak. Son olarak Şampiyon dizisinde rol alan geç oyuncu yeteneği ile izleyenlerinin dikkatlerini üzerine çekmeyi başardı…

İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?
İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

, 1996 yılında İstanbul'da doğmuştur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamlayan güzel oyuncu küçük yaşlarda oyunculukla tanışmıştır. 2011 yılında Bir Çocuk Sevdim dizisi ile ekranlara adım atan İlayda Alişan, daha sonra Rüya, Bana Sevmeyi Anlat, Gönül Hırsızı, Benim Adım Gültepe ve Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

İlayda Alişan, şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Akşın karakterini canlandırmaktadır. İlayda Alişan 1.58 metre boyunda, 48 kilodur.

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İlayda Alişan kimdir, kaç yaşında? Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde İlayda Alişan hangi dizilerde oynadı?
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