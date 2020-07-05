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Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? Masterchef 3. Sezonun başlayacağı tarih belli oldu mu, yarışmacılar kimler?

Geçtiğimiz sezona damga vuran yarışma programı Türkiye yeni sezon tanıtımı Tv8 ekranlarında yayınlandı. Ünlü şeflerin sunduğu yarışma programında yarışmacılar en güzel yemekleri yapmak için mücadele ediyor. Bu kapsamda ekranların sevilen yarışma programının başlayacağı tarih vatandaşların merak konusu haline geldi. Peki, MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? Masterchef 3. Sezonun başlayacağı tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 5.7.2020 23:35 ABONE OL
MasterChef Türkiye yeni sezon ne zaman başlıyor? Masterchef 3. Sezonun başlayacağı tarih belli oldu mu, yarışmacılar kimler?

TV8'in yemek yarışması MasterChef Türkiye'de 3. sezon fragmanı yayınlandı. Yarışma geçtiğimiz sezona ağustos ayında başlamıştı. Yeni yayınlanan fragmanda henüz yayınlanma tarihi verilmezken Masterchef'in yeni sezona ne zaman başlayacak merak ediliyor. Peki, Masterchef Türkiye ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

MASTERCHEF NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MasterChef Türkiye için geri sayım başladı. TV8 ekranlarının herkes tarafından büyük bir beğeni ve ilgiyle takip edilen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de yeni sezon için hazırlıklar sürüyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'de bu yıl yine rekabet ve heyecan dolu bir sezon yaşanacak. Dünya mutfağını en iyi tanıtan ve anlatan yarışmalar arasında yer alan MasterChef'te bu yıl birbirinden yetenekli yarışmacılar, hem kendilerini geliştirip hem de yarışmanın en iyisi olabilmek adına boy gösterecek. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yapacağı MasterChef Türkiye çok yakında TV8 ekranlarında sizlerle olacak!

GEÇTİĞİMİZ SEZONUN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

MasterChef'te son 5 yarışması arasına Batuhan, Ekin, Güzide, Alican ve Cemre kalmıştı. MasterChef'in 5.'si Batuhan olurken, final haftasında ilk elenen ise Ekin oldu. Yarı finalde ise Cemre, Alican ve Güzide yarıştı. Final haftasına kalan yarışmacılar arasında profesyonel şef olmayan tek yarışmacı Güzide Mertcan, 28 Aralık Cumartesi yayınlanan son bölümde elendi. MasterChef 2019 büyük finale ise Cemre ve Alican kaldı.

MasterChef Türkiye'de Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık finale kalmayı başardı. MasterChef'i Cemre kazandı.

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