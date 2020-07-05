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HABERİ: ’den ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Her hafta bir kişinin elendiği yarışmada son olarak veda etmişti. Nisa’nın vedası hem adadakileri hem de ekranları başındakileri oldukça üzerken, ’in sosyal medya paylaşımları geceye damga vurmuştu. Son olarak Evrim Keklik katıldığı canlı yayında Survivor Nisa ile ilgili tepki çeken açıklamalarında bulundu.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 14:51 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Adım adım büyük finale gidilirken, yarışmaya her hafta bir isim veda ediyor. Son olarak yarışmadan elenen isim olmuş ve 'in paylaşımları geceye damga vurmuştu. , Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay yaratan açıklamalarına ise Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panaroma'da devam etti. İşte haberinin ayrıntıları…

EVRİM KEKLİK'TEN OLAY YARATAN AÇIKLAMALAR

"Ben Survivor'ı ada yaşantısını çok sevdim. Evet, zorlandım aç kalmak beni yordu. İnsanlarla tartıştım. Benim karakterime, fikirlerime uymayan şeyler karşısında susamam. Ben aslında komik bir insanım ama şartlar zorluyor. Survivor'a ilk kötü bir giriş yaptım. Oyunlarda çok başarılı değildim ama sonradan iyi bir performans gösterdim. Bayağı yükseldim, takımıma katkı sağladım. Bana yeteri kadar değer vermediler. Cemal Can ve Yasin'in yeri ben de ayrı. Tartıştık kavga ettik ama zor zamanlarımda da onlardan güç aldım.

İşte Evrim'in Nisa ile ilgili yorumu…

SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

CEMAL İLE YASİN NİSA'YI KORUYORDU

Nisa sizlerin görmediği hiçbir şey yaşamadı. Hiçbir olayın içine girmedi, kimseyle problem yaşamadı. Çünkü onun yerine başkaları problem yaşıyordu. Cemal Can ve Yasin onu korumasaydı o dişe diş tartışsaydı benim kadar güçlü zaten kalamazdı.

SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

Benim attığım 'parayla değil, sırayla' mesajı Nisa için değildi. Dikkatli bakıldığında benim attığım tweet elenmeden daha önceydi. Ben o zaman kimin elendiğini bilmiyordum. Genel bir mesajdı o ben nereden bilebilirim kimin eleneceğini.

Nisa ile elendikten sonra hiç karşılaşmadık. İkimizde Dominik'teyiz ama denk gelmedik. Karşılaşsak da selamlaşırız. Kanlı, bıçaklı değiliz ki... Evet, tartıştık. Birbirimizi sevmiyoruz. Yardım isterse yaparım, ben de istesem o da yapar.

SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’

YASİN BENİ ÇOK ÜZDÜ

Yasin beni çok üzdü, ben de onu çok üzdüm. Birbirimizi tanıyana kadar ağır sözlerde bulunduk. Benim en kızdığım nokta bana 'dedikoducu' demesiydi. Ben çok konuşurum ama kimsenin arkasından konuşmuyordum. Yüzlerine söylüyordum. Yeri geldi Yasin'den nefret ettim ama tanıdıktan sonra 'biz yanlış başlamışız' dedim.

SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’
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SON DAKİKA HABERİ: Survivor Evrim’den Nisa Bölükbaşı ile ilgili olay sözler! ‘Dişe diş tartışsaydı…’
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