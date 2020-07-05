Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm heyecanı ile yayınlanmaya devam ediyor. Bu noktada yarışmacılarla ilgili izleyicilerin araştırması sürüyor. Son olarak yarışmada öne çıkan isimlerden biri olan Survivor Berkan'ın hayatı, mesleği, yaşı, kilosu, boyu gibi detaylar merak edilmeye başlandı. Gerek ada hayatı gerekse de yarışmadaki iddialı çıkışları ile dikkat çeken Survivor Berkan kimdir, kaç yaşında? Survivor Berkan Karabulut nereli, mesleği ne?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.