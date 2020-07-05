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Survivor kimdir? kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2020, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Her geçen gün adım adım finale yaklaşılırken, eleme heyecanı da yaşanıyor. Yarışmanın öne çıkan isimlerinden biri olan Survivor 'ın hayatı da hayranları ve izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki, , kaç yaşında, boyu kaç? Survivor nereli, mesleği ne?

Giriş Tarihi: 5.7.2020 17:50 ABONE OL
Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

Ekranların sevilen yarışma programı Survivor 2020, tüm heyecanı ile yayınlanmaya devam ediyor. Bu noktada yarışmacılarla ilgili izleyicilerin araştırması sürüyor. Son olarak yarışmada öne çıkan isimlerden biri olan Survivor 'ın hayatı, mesleği, yaşı, kilosu, boyu gibi detaylar merak edilmeye başlandı. Gerek ada hayatı gerekse de yarışmadaki iddialı çıkışları ile dikkat çeken , kaç yaşında? Survivor nereli, mesleği ne?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020 yarışmacısı Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen , sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?
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Survivor Berkan kimdir? Berkan Karabulut kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve mesleği ne?
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