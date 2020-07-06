Aşk Şarkısı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Aşk Şarkısı filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Aşk Şarkısı filmi, beyaz perdenin ardından bugün de TV'de ekranlara gelecek. Romantik komedi türünde son dönemin iddialı yapıtlarından birisi olan film, konusu ve oyuncuları ile öne çıkıyor. Bu noktada, filmi ilk kez izleyecek olan vatandaşlar da 'Aşk Şarkısı konusu ne, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Aşk Şarkısı filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği yer hakkındaki bilgiler...

AŞK ŞARKISI FİLMİ KONUSU

Aşk Şarkısı filmi Kaan ve Ahsen'i konu alır. Kaan 28 yaşlarında bir müzisyen ayrıca bestecidir. Kaan ünlü pop yıldızı Ahsen'in erkek arkadaşıdır. Ahsen şöhret kazanmaya başladıkça hem ilişkiden hem de Kaan'dan sıkılır. Onu aldatır. Kaan olaylardan habersizdir. Bir gün stüdyo kaydı sırasında Ahsen'i sevgilisi ile konuşurken yakalar. Ahsen ile Kaan kavga edip ayrılırlar. Ahsen hemen her şeyini toparlar ve evden gider. Vakit kaybetmeden sevgilisinin yanına kaçar. Kaan arkadaşı Hakan'dan Ahsen ve sevgilisinin hangi otele gittiklerini öğrenmesini zorla da olsa ister. Kaan olayın peşini bırakmaz otele peşinden gider. Kaan'ın amacı onu geri kazanmaktır. Bu konuda da yardımcı kişi otel kat görevlisi Rüya olacaktır. Rüya'nın en büyük hayali ise yarım bıraktığı üniversiteye geri dönüp psikoloji okumak. Rüya ve Kaan sıkı bir ikili olurlar. Romantiklik yanında komedi de yer almaktadır.

AŞK ŞARKISI OYUNCULARI

Sadi Celil Cengiz

Pelin Orhuner

Hande Kaptan

Kadir Polatçı

AŞK ŞARKISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Televizyon filmi Aşk Şarkısı'nın çekimleri, 2019 yılında İzmir'in tatil beldesi Çeşme ilçesinde çekildi.