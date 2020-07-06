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kimdir? yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!

yarışması Netlflix'te yayınlanmaya başladı. Yarışmacılara dair detaylar izleyenler tarafından merak edilirken öte yandan sosyal medya fenomenlerinin yarıştığı bir program oluyor. Youtube'da kendi adına program yapan, aksiyon ve macera videoları ile ünlenen kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 18:06 ABONE OL
Barış Erdoğan kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!

yarışmacıları arasında Youtuber ismi de yerini aldı. Sosyal medya fenomeni olan ve aynı zamanda sporcu kişiliği ile bilinen isim başta aksiyon videoları olmak üzere spor içerikleri de üretiyor. Peki; ? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!

BARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

Exatlon Challenge Türkiye 2020 yarışmacılarından Barış Erdoğan hakkında tüm merak edilenler...

Barış Erdoğan kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!

BARIŞ ERDOĞAN KİMDİR?

, Youtube'da kendi adına olan video paylaşım kanalında aksiyon ve macera üzerine videolar hazırlayıp çekiyor. Paylaşımları beğeni ile takip edilerek fenomen haline gelen ünlü Youtuber Barış Erdoğan'ın Türkiye Parkur Şampiyonluğu ayrıca parkur şampiyonluğu haricinde birde Ninja Warrior'da bölüm birinciliği bulunmaktadır. Youtube'da 239 bin abonesi bulunuyor ve videoları 40.392.756 görüntülenme sayısına sahip olan Barış Erdoğan'ın Instagram'da 47 binin üzerinde takipçisi var. Ünlü Youtuber ve sporcu kişiliği ile tanınan Barış Erdoğan, Youtube kanalında özellikle performans, aksiyon videoları başta olmak üzere kanalında yayınladığı videolarda spor üzerine eğlence içeriklerine yer veriyor ve gönderileri ortalama 3 bin kişi tarafından beğeniliyor.

Barış Erdoğan kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!
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Barış Erdoğan kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Barış Erdoğan hakkında merak edilenler!
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