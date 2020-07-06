Beyazperdenin ardından bu gece yayınlanacak olan Beni Satan Casus filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi ve aksiyon türündeki filmde iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan'ın hikayesini anlatılıyor. Sürükleyici ve sıra dışı hikayesiyle dikkat çeken yapımda aksiyon dolu sahneler heyecan yaratıyor. Peki Beni Satan Casus filmi konusu ne? Beni Satan Casus oyuncuları kim?

BENİ SATAN CASUS FİLMİ KONUSU NE?

Beni Satan Casus, iki gün boyunca aksiyon dolu maceralara atılan Audrey ve Morgan'ın hikayesini anlatıyor. 30'lu yaşlarında olan Audrey ve Morgan, birbirlerinin en yakın arkadaşıdır. Los Angeles'ta sürdürdükleri hayat, sakin olsa da ikisini de tatmin etmemektedir. Öne çıkan hiçbir noktası olmayan sıradan hayatları, Audrey'in eski sevgilisinin bir anda evlerine gelmesiyle karışır. Peşinde ölümcül suikastçılar olan bu adam, iki kadının hayatını altüst eder. Eski sevgilisinin ajan olduğunu öğrenen Audrey ve ona yoldaşlık etmeye kararlı olan Morgan, kendilerini bile şaşırtarak maceraya atılırlar. Avrupa boyunca peşlerindeki suikastçılardan kaçan ekip, bu süreçte dünyayı kurtaracak bir plan yapmak zorundadır. Uluslararası bir komploya karışan ikilinin her şeyi çözmek için zamanı bir hayli kısıtlıdır.

BENİ SATAN CASUS FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Mila Kunis

Kate McKinnon

Justin Theroux

Sam Heughan

Gillian Anderson