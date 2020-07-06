Buğra Kazancı kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Buğra Kazancı hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan Buğra Kazancı hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Buğra Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Youtuber ve Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı hakkında bilgiler...

BUĞRA KAZANCI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

2 Mart 1996 doğumlu yani 23 yaşında. Trabzonlu. Balık burcu. Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitiren Buğra Kazancı'nın oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet Youtube kanalı bulunuyor. Minecraft Evi'ni 19 Mart 2014 tarihinde kuran Kazancı, TRT Haber'e de konuk olmuştu.