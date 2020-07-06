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kimdir? yarışmacısı Twitcher Buğra Kazancı hakkında bilgiler

’nin sevilen yarışması Survivor’ın finali için heyecanlı geri sayım başladı. ’nın önceki yapımlarını hatırlatan da, Survivor ile paralel olarak Netflix’te yayınlanmaya başladı. Exatlon Challenge’ın en çok dikkat çeken isimlerinden birisi . Peki, fenomen isimlerin birincilik için ter döktüğü Exatlon Challenge yarışmacısı Buğra Kazancı kimdir? Buğra Kazancı, dijital video paylaşım platformu ’daki yayınları ile on binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Netflix’te yayınlanan yarışma Exatlon Challenge’da dikkat çeken isim Buğra Kazancı hakkında bilgiler…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 19:28 Son Güncelleme: 6.7.2020 19:30 ABONE OL
Buğra Kazancı kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Buğra Kazancı hakkında bilgiler

Exatlon Chanllenge, Netflix'te yayınlanmaya başlamasıyla birlikte, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Yarışmada, dikkat çeken ve konuşulan isimlerden biri olan hakkında bilgiler, yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Buğra Kazancı kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Youtuber ve yarışmacısı Buğra Kazancı hakkında bilgiler...

BUĞRA KAZANCI KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

2 Mart 1996 doğumlu yani 23 yaşında. Trabzonlu. Balık burcu. Avrasya Üniversitesi Grafik Tasarım bölümünü bitiren Buğra Kazancı'nın oyun içerikleri bulunan MineCraft evi ve kendi kişisel kanalı olmak üzere iki adet kanalı bulunuyor. Minecraft Evi'ni 19 Mart 2014 tarihinde kuran Kazancı, TRT Haber'e de konuk olmuştu.

Buğra Kazancı kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Buğra Kazancı hakkında bilgiler

'da Minecraft Evi olarak tanıdığımız da 2018 yılında Disney Channel'da "Buğra ile Neler Neler" adlı bir program da yaptı.

Instagram'da 321 bin, Facebook'ta 132 bin, twitter'da 50 bin 600 takipçiye sahip olan Buğra Kazancı, Minecraft Evi isimli Youtube kanalında ise 2 milyon 90 bin takipçiye sahip ve her paylaşımı milyonlarca izleme alıyor.

Buğra Kazancı kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Buğra Kazancı hakkında bilgiler
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Buğra Kazancı kimdir? Exatlon Challenge yarışmacısı Twitcher Buğra Kazancı hakkında bilgiler
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