Acun Ilıcalı'nın yeni yarışması Exatlon Challenge Türkiye yarışmacıları merak edilmeye başlandı. Netflix üzerinden yayınlanan yarışma programına her geçen gün ilgi artıyor. Yarışmacı kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesi de Burce Yağmur Karabal ismi oldu. Peki; Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!
Exatlon Challenge Türkiye 2020 yarışmacılarından Burce Yağmur Karabal hakkında tüm merak edilenler...
Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 144 bini aşan takipçisi bulunuyor.