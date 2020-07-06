Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!

BURCE YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 144 bini aşan takipçisi bulunuyor.