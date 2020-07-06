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kimdir? 2020 yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!

yarışmacısı arasında yer alan merak edilmeye başlandı. Üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamlayan isim aynı zamanda bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. 'nın yapımcılığını üstlendiği Türkiye, Netflix'te yayınlanmaya başlayınca yarışmacıların hayatlarında dair bilgiler de araştırılmaya başlandı. Peki; Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:21 ABONE OL
Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!

'nın yeni yarışması yarışmacıları merak edilmeye başlandı. Netflix üzerinden yayınlanan yarışma programına her geçen gün ilgi artıyor. Yarışmacı kadrosunda yer alan isimlerden bir tanesi de ismi oldu. Peki; Burce Yağmur Karabal kimdir? Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!

BURCE YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Exatlon Challenge Türkiye 2020 yarışmacılarından Burce Yağmur Karabal hakkında tüm merak edilenler...

Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!

BURCE YAĞMUR KARABAL KİMDİR?

Yağmur Karabal, 17 Haziran 1992 yılında doğdu. Ankara Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde MBA eğitimin devam eden Yağmur Karabal, bir spor kanalında muhabirlik yapıyor. Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan ve her paylaşımı onlarca beğeni alan Yağmur Karabal'ın 144 bini aşan takipçisi bulunuyor.

Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!
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Burce Yağmur Karabal kimdir? 2020 Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Burce Yağmur Karabal hakkında bilgiler!
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