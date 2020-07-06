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kimdir, kaç yaşında? Türkiye yarışmacısı Buse Plan aslen nereli?

Acun Ilıcalı’nın yeni projesi Türkiye yarışmasında siyah ve beyaz takımın kıyasıya rekabeti sonucu kazananlar ödüle kavuşurken, kaybedenleri ise çok zor cezalar bekliyor. Exatlon Challenge Türkiye'de yarışan ise programı izleyenler tarafından en çok merak edilen isimlerden birisi durumunda. Peki, Exatlon Challenge yarışmacısı Buse Plan kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Giriş Tarihi: 6.7.2020 17:33 ABONE OL
Buse Plan kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Buse Plan aslen nereli?

Exatlon Challenge programında siyah ve beyaz takımın kıyasıya mücadelesi izleyenlere de heyecan dolu anlar yaşatıyor. Birinci sezon tüm bölümleri yayınlanan yarışmada yer alan isimlerden birisi olan Buse Plan, en çok merak edilen yarışmacılar arasında yer alıyor.

BUSE PLAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Buse Plan 1995 doğumlu ve 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun oldu. Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Plan, "Plan, instagram'da 159 bin, youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip. Kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyorum; atlarım zıplarım ve boydan belli etmesem de iyi de basket oynarım " sözleriyle kendini tanımlıyor. Plan,Instagram'da 159 bin, Youtube'ta 41 bin 500 takipçiye sahip.

Paylaşımları ile beğenilen fenomen Youtuber Buse Plan çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

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Buse Plan kimdir, kaç yaşında? Exatlon Challenge Türkiye yarışmacısı Buse Plan aslen nereli?
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